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В России вырастут пенсии работающих пенсионеров 

РИА Новости 50 минут назад
В России вырастут пенсии
Фото: РИА Новости
В России вырастут предназначенные для работающих пенсионеров выплаты, рассказали РИА Новости в пресс-службе Пенсионного фонда.
Корректировка страховых пенсий работающим пенсионерам ежегодно проводится 1 августа. Она коснется получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году поступали страховые взносы.
"Размер перерасчета зависит от зарплаты работавшего пенсионера: чем она выше, тем больше увеличивается пенсия", — говорится в сообщении.
Максимальная прибавка составит 279 рублей (три пенсионных коэффициента, рассчитанных по стоимости текущего года: 3х93 рубля).
Перерасчет затронет 11,1 миллиона человек. Никаких заявлений для этого подавать не нужно.
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Личный счет , Экономика , РИА Новости
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