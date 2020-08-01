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Россиянам раздадут землю 

Павел Тиунов 1 час назад
Россиянам раздадут землю
Фото: РИА Новости
В субботу, 1 августа, в России стартует последний этап программы «Дальневосточный гектар». ТАСС собрало главные изменения и уточнило правила программы.
В частности, с 1 августа участки земли в Бурятии и Забайкальском крае смогут получить все граждане России. Ранее это право было только у дальневосточников.
Как писал «Рамблер», программу «Дальневосточный гектар» запустили в июне 2016 года.
Бесплатно получить участок могут только граждане России. Иностранцам не разрешается даже арендовать эту землю у россиян. На одного человека полагается один гектар, семье, в которой два человека, выдадут два гектара, семье из трех человек — три гектара — и так далее. Даже если один из членов семьи младенец, на него выделят гектар.
Россияне могут получить и участок большей площади: для этого необходимо зарегистрировать групповое заявление до десяти человек.
Земля в рамках программы выдается в бесплатное пользование на пять лет. Позже участок можно будет оформить в долгосрочную аренду или в собственность безвозмездно. Однако если за пять лет на участке ничего не произошло, участник программы лишится на него прав.
На земле, полученной по программе, можно построить дом и просто жить в нем, а можно заняться бизнесом с объемом инвестиций от ста тысяч до 30 миллионов рублей. Среди возможных вариантов — тепличные или фермерские хозяйства, автомойки и лесопилки.
Оформить заявку на гектар можно на портале НаДальнийВосток.рф. Сначала необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг, с помощью выданных там логина и пароля войти в личный кабинет на дальневосточном портале, затем выбрать границы участка на публичной кадастровой карте.
Проверив заявку, нужно подтвердить ее отправку в Росимущество. Если оснований для отказа нет, в течение семи дней на почту заявителя придет договор безвозмездного пользования земельным участком, который нужно подписать в течение 30 дней.
Видео дня. Курс российской валюты снизился по отношению к доллару и евро
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Личный счет , Росимущество , ИТАР-ТАСС
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