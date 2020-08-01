Россиянам раздадут землю 

В субботу, 1 августа, в России стартует последний этап программы «Дальневосточный гектар». ТАСС собрало главные изменения и уточнило правила программы.

В частности, с 1 августа участки земли в Бурятии и Забайкальском крае смогут получить все граждане России. Ранее это право было только у дальневосточников.

Как писал «Рамблер», программу «Дальневосточный гектар» запустили в июне 2016 года.

Бесплатно получить участок могут только граждане России. Иностранцам не разрешается даже арендовать эту землю у россиян. На одного человека полагается один гектар, семье, в которой два человека, выдадут два гектара, семье из трех человек — три гектара — и так далее. Даже если один из членов семьи младенец, на него выделят гектар.

Россияне могут получить и участок большей площади: для этого необходимо зарегистрировать групповое заявление до десяти человек.

Земля в рамках программы выдается в бесплатное пользование на пять лет. Позже участок можно будет оформить в долгосрочную аренду или в собственность безвозмездно. Однако если за пять лет на участке ничего не произошло, участник программы лишится на него прав.

На земле, полученной по программе, можно построить дом и просто жить в нем, а можно заняться бизнесом с объемом инвестиций от ста тысяч до 30 миллионов рублей. Среди возможных вариантов — тепличные или фермерские хозяйства, автомойки и лесопилки.

Оформить заявку на гектар можно на портале НаДальнийВосток.рф. Сначала необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг, с помощью выданных там логина и пароля войти в личный кабинет на дальневосточном портале, затем выбрать границы участка на публичной кадастровой карте.