Пенсионеров обрадовали новыми выплатами

Дополнительная помощь со стороны государства пенсионерам из тех регионов, где по-прежнему сохраняется режим самоизоляции, готовится к выплате с 16 августа.

В целом ситуация с распространением нового коронавируса в стране улучшилась, но в ряде субъектов РФ пожилых граждан до сих пор просят оставаться дома, чтобы исключить риски. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Якутии, Крыму, ХМАО и некоторых других регионах власти начисляют в среднем около 2 тысяч рублей за соблюдение этой рекомендации.

Первую часть выплат россияне старше 65 лет уже получили, а вторую многим могут перечислить в середине августа, когда карантин полностью закончится, уточняет PRIMPRESS.