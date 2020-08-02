Пенсионеров обрадовали новыми выплатами

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Пенсионеры получат в августе новые выплаты за соблюдение самоизоляции 

Слово и Дело и ещё 1 4 часа назад
Дополнительная помощь со стороны государства пенсионерам из тех регионов, где по-прежнему сохраняется режим самоизоляции, готовится к выплате с 16 августа.
В целом ситуация с распространением нового коронавируса в стране улучшилась, но в ряде субъектов РФ пожилых граждан до сих пор просят оставаться дома, чтобы исключить риски. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Якутии, Крыму, ХМАО и некоторых других регионах власти начисляют в среднем около 2 тысяч рублей за соблюдение этой рекомендации.
Первую часть выплат россияне старше 65 лет уже получили, а вторую многим могут перечислить в середине августа, когда карантин полностью закончится, уточняет PRIMPRESS.
Губернатор Тюменской области Александр Моор ранее подтвердил, что пенсионерам уже выплатили за все время пандемии 1,5 млрд рублей.
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