Россиянам готовят возврат пропавших вкладов

Вернуть российским гражданам их пропавшие вклады поручил президент Владимир Путин. Глава государства поручил разработать меры поддержки граждан, которые потеряли свои банковские вклады, сообщает PRIMPRESS.

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Соответствующее поручение президент дал ппд занавес прошлой недели. О проблеме пропавших вкладов Путину поведал депутат Валерий Гартунг. Он рассказал, что примерно 200 тысяч россиян сейчас столкнулись с проблемой невозможности возврата денежных средств из кредитных организаций.

При этом большая доля из этих граждан держала свои деньги в банке «Югра», который обанкротился несколько лет назад.

Путин сказал, что в законе уже есть нормы, позволяющие вернуть вкладчикам деньги при банкротстве банка. Но при этом президент все равно пообещал проработать данный вопрос. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.