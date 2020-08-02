Россиянам готовят возврат пропавших вкладов

Вернуть российским гражданам их пропавшие вклады поручил президент Владимир Путин. Глава государства поручил разработать меры поддержки граждан, которые потеряли свои банковские вклады, сообщает PRIMPRESS.
Соответствующее поручение президент дал ппд занавес прошлой недели. О проблеме пропавших вкладов Путину поведал депутат Валерий Гартунг. Он рассказал, что примерно 200 тысяч россиян сейчас столкнулись с проблемой невозможности возврата денежных средств из кредитных организаций.
При этом большая доля из этих граждан держала свои деньги в банке «Югра», который обанкротился несколько лет назад.
Путин сказал, что в законе уже есть нормы, позволяющие вернуть вкладчикам деньги при банкротстве банка. Но при этом президент все равно пообещал проработать данный вопрос. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Ранее сообщалось, что комитет Государственной думы по финансовому рынку поднял вопрос о полной компенсации россиянам вкладов, которые были утрачены гражданами после развала Советского Союза.