Россиянам вернут пропавшие вклады 

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Премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина должны представить Путину доклад о мерах поддержки до 1 октября. Такое поручение президент дал после встречи с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции.

Валерий Гартунг ( Вопрос о помощи вкладчикам ранее поднял член группы, депутат Госдумы «Справедливая Россия» ). Он сообщил Путину, что вкладов в российских банках лишились 192 тысячи человек, и призвал создать для их поддержки «юридическую формулу».

Как писал «Рамблер», максимальная сумма компенсации, которую россияне могут получить в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), составляет 1,4 миллиона рублей. Если вклад был больше, оставшуюся сумму нужно взыскивать в рамках ликвидации или банкротства банка.

Для взыскания денег сверх 1,4 миллиона вкладчик должен направить в АСВ заявление для включения в реестр требования кредиторов.

Обратиться в АСВ можно со дня отзыва лицензии и до дня окончания процедуры конкурсного производства.