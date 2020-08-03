Россиянам вернут пропавшие вклады 

Центробанк и правительство по распоряжению президента России Владимира Путина разработают меры поддержки россиян, потерявших вклады. Об этом сообщает РИА Новости.
Премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина должны представить Путину доклад о мерах поддержки до 1 октября. Такое поручение президент дал после встречи с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции.
Вопрос о помощи вкладчикам ранее поднял член группы, депутат Госдумы Валерий Гартунг («Справедливая Россия»). Он сообщил Путину, что вкладов в российских банках лишились 192 тысячи человек, и призвал создать для их поддержки «юридическую формулу».
Как писал «Рамблер», максимальная сумма компенсации, которую россияне могут получить в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), составляет 1,4 миллиона рублей. Если вклад был больше, оставшуюся сумму нужно взыскивать в рамках ликвидации или банкротства банка.
Для взыскания денег сверх 1,4 миллиона вкладчик должен направить в АСВ заявление для включения в реестр требования кредиторов.
Обратиться в АСВ можно со дня отзыва лицензии и до дня окончания процедуры конкурсного производства.