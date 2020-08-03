Пенсии россиян ждет перерасчет

Накопительные пенсии в России повысили на 9,13%. Перерасчет коснется только тех пенсионеров, которые получают накопительную пенсию, — всего их 80 тысяч человек. Никаких заявлений для этого писать не надо

С 1 августа накопительные пенсии в России повысили на 9,13%. Это связано с результатами инвестирования пенсионных накоплений за прошлый год — доходность превысила инфляцию в три раза.

Доходность в три раза выше инфляции — показатель впечатляющий. Но у него две простые причины. С одной стороны, инфляция по итогам года была совсем небольшой — 3%. С другой стороны, на рынке выросло практически все, и чтобы показать хорошую доходность, особых усилий прикладывать не надо было. Многие фонды по итогу года заработали 14-15%.

Фокус прост: на начало года ставки были достаточно высокие и весь год снижались. Те, кто покупал облигации в начале года, получили высокий купон плюс рост стоимости. Акции тоже заметно подросли. Комментирует генеральный директор по развитию пенсионного бизнеса ЗАО «Русские фонды» Виталий Плотников

Виталий Плотников, генеральный директор по развитию пенсионного бизнеса ЗАО «Русские фонды»: «Вложения пенсионных накоплений жестко регламентированы законодательством. Поэтому там поле для полета фантазии очень ограничено. Прошлый год — действительно неплохая доходность достигалась на корпоративных бондах, и прошлый год был удачен при вложениях в акции, акции, причем первоклассные, дали очень хорошую доходность. Этот год таким не будет».

Повышение почти на 8% (7,99%) с августа получат и участники программы софинансирования пенсионных накоплений. Им деньги выплачивают не накопительной, а срочной пенсионной выплатой, то есть в течение периода, который определяет сам пенсионер. Средний размер такой выплаты — 1705 рублей. Такую доплату получают лишь 32 тысячи пенсионеров. А доплату в виду накопительной пенсии — 956 рублей — всего лишь 80 тысяч человек. Всего в России более 46 миллионов пенсионеров.

Накопительную пенсию получает лишь небольшая доля пенсионеров, поскольку формируется она в основном у граждан 1967 года рождения и моложе. А они еще не достигли пенсионного возраста. Сейчас же получают накопительную пенсию те, кто родился до 1967 года и добровольно участвовал в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.

Массово те, у кого есть накопительная пенсия, начнут выходить с 2027 года. Но пока сложно предсказать, как тогда будет работать эта система. Основная проблема будущего притока средств в фонды остается открытой. Ведь автоматическое пополнение от работодателя не работает с 2013 года, а другой механизм так и не принят. И это губительно сказывается на отрасли. Например, убивает всех рыночных игроков, говорит управляющий активами УК «Регион Эссет Менеджмент» Алексей Скабалланович.

Алексей Скабалланович, управляющий активами УК «Регион Эссет Менеджмент»: «Нельзя сделать нормальный рыночный НПФ так: получить хорошие результаты, люди к тебе придут, принесут деньги, ты сделаешь его очень большим, заработаешь много денег. Это не работает. Работают только НПФ, которые сидят на своих предприятиях, где людей менеджмент убеждает перечислять деньги на вот эти НПФ. Еще два-три года назад бродила эта команда по Москве „гоп-стоперов“, которые переводили людей, подделывали подписи и прочее — полукриминальная история. Приходила команда, переводила 10-50 тысяч человек из другого НПФ, активы росли, все было хорошо. Потом люди обнаружили, что их без их подписи перевели, и это все было плохо. Этот механизм сейчас благополучно закрыли. А рыночных не существует».

Проблема еще и в низкой информированности населения о том, как работает пенсионная система. Самостоятельно разобраться в этом достаточно сложно.