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Спрос на дачные товары в России вырос почти в четыре раза 

РИА Недвижимость и ещё 1 1 час назад
В России вырос спрос на дачные товары
Фото: ТАСС
Россияне в 2020 году почти в четыре раза чаще покупают дачные товары, но меньше тратят на них, говорится в исследовании маркетплейса "Беру", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Эксперты маркетплейса проанализировали спрос на дачные товары и выяснили, как изменился интерес и средний чек и что популярно у россиян в этом дачном сезоне. В исследовании использовались данные о количестве заказов в категории с 1 апреля по 28 июля 2020 года.

"Несмотря на то что средний чек в этом году снизился на 24%, спрос на товары для дачи и сада вырос на 288% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", — уточняется в исследовании.

По мнению экспертов маркетплейса, высокий спрос на дачные товары в этом году может быть связан с эпидемиологической обстановкой и ограничениями в сфере туризма.
Спрос на дачные товары начал постепенно расти уже с конца марта, а пик эксперты зафиксировали 8 июня — тогда за неделю интерес к категории вырос более чем на 30%.

"Самой популярной категорией среди товаров для дачи и сада стали удобрения и товары для ухода за растениями (в основном аксессуары для полива, субстраты и грунт), причём в аналогичном периоде прошлого года эта категория была менее популярна, чем сейчас", — отмечают аналитики.

На втором месте по популярности оказалась садовая техника, в основном россияне приобретали газонокосилки, триммеры и мойки высокого давления. Третье место по количеству заказов заняли бассейны и аксессуары к ним. Пик спроса на категорию эксперты зафиксировали 8 июня — тогда количество заказов за неделю выросло в 2,4 раза. В целом в этом сезоне россияне купили бассейнов в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Средний чек на покупку товаров для дачи в этом сезоне около 2,8 тысячи рублей, а в прошлом году он был почти 3,7 тысячи рублей. "За последние четыре месяца наибольший размер среднего чека пришёлся на начало июня и совпал с пиком спроса, однако не достиг показателей прошлогоднего летнего сезона, оставшись на уровне 3250 рублей", — заключили эксперты сервиса.
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РИА Недвижимость: последние новости
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