Россиянам дали три совета после обрушения рубля

На прошлой неделе рубль резко подешевел по отношению к основным мировым валютам.

В настоящее время отечественная валюта близка к отметке 74 руб. за доллар, и аналитики ожидают движения к 75 и далее. Кроме того, вызывает опасение так называемый «черный август», то есть вероятность экономических потрясений в последний месяц года. Эксперты сказали, что необходимо приобрести, чтобы сохранить свои сбережения, сообщает «МК».

В частности, они рекомендуют инвестировать средства в здоровье, то есть приобретать медицинские услуги, которые дорожают. Кроме того, разумными могут быть вложения в детей, которые позволят обеспечить их будущее.

Также оправданным будет приобретение частного дома и земли, поскольку свой огород позволит получить некоторую независимость от инфляции и курса доллара.