Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.61
$
73.54
86.60
86.44
Прогноз
10.08 – 17.08
$
74.50
88.20
Индексы и котировки Brent
43.76
–0.21 Золото
1975.88
+0.05 РТС
1234.44
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.08
1.1771
+0.0324
20.07
1.1448
31.07
23.07
09.07

Эксперты посоветовали, во что вкладывать деньги в связи с дешевеющим рублем 

Инвест-Форсайт 36 минут назад
Россиянам дали три совета после обрушения рубля
Фото: ТАСС
На прошлой неделе рубль резко подешевел по отношению к основным мировым валютам.
В настоящее время отечественная валюта близка к отметке 74 руб. за доллар, и аналитики ожидают движения к 75 и далее. Кроме того, вызывает опасение так называемый «черный август», то есть вероятность экономических потрясений в последний месяц года. Эксперты сказали, что необходимо приобрести, чтобы сохранить свои сбережения, сообщает «МК».
До каких отметок может снизиться курс рубля
В частности, они рекомендуют инвестировать средства в здоровье, то есть приобретать медицинские услуги, которые дорожают. Кроме того, разумными могут быть вложения в детей, которые позволят обеспечить их будущее.
Также оправданным будет приобретение частного дома и земли, поскольку свой огород позволит получить некоторую независимость от инфляции и курса доллара.
Видео дня. Позиции рубля существенно ослабли за последнюю неделю
Инвест-Форсайт: последние новости
Депутаты Госдумы предложили отменить налог на вклады Депутаты Госдумы предложили отменить налог на вклады В России после пенсионной реформы немного вырастут пенсии В России после пенсионной реформы немного вырастут пенсии Минтруд опроверг заморозку пенсий Минтруд опроверг заморозку пенсий
Личный счет , Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь
С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь
Российский рынок акций перешел к росту
Российский рынок акций перешел к росту
Sony удваивает производство Playstation 5
Sony удваивает производство Playstation 5
Видео
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Биткоин резко подорожал
00:25
Биткоин резко подорожал
Рынки Экономика
Пенсионеров обрадовали новыми выплатами
00:17
Пенсионеров обрадовали новыми выплатами
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение