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Экономист рассказал, куда будет выгодно вложить деньги осенью 

News.ru 1 час назад
Куда будет выгодно вложить деньги осенью
Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU
Экономист Владислав Жуковский сообщил, что россиянам невыгодно вкладываться в рубль или доллар этой осенью. По мнению эксперта, выгодным вложением будет покупка золота или криптовалюты.
Будут дорожать такие активы, как золото. И даже криптовалюта по отношению к доллару

Поэтому умные деньги уводят даже из американского доллара и покупают что-нибудь типа вечных ценностей — золото, которое дорожает как на дрожжах. Плюс растут котировки на финансовых рынках. Высокотехнологичные компании и индекс NASDAQ уже переписали исторический максимум, который был в феврале, — процитировали Владислава Жуковского на портале URA.RU.

Экономист добавил, что подобная тенденция продолжится до ноября 2020 года.
Как писал NEWS.ru ранее, рубль может укрепить свои позиции к осени 2020 года. Финансовый консультант Иван Капустянский советует людям с небольшим запасом сбережений отказаться от покупки иностранной валюты с целью инвестиций и обратить внимание на банковские продукты, такие как депозиты, накопительные счета, государственные и корпоративные облигации с коротким сроком погашения, облигационные ETF.
Видео дня. Позиции рубля существенно ослабли за последнюю неделю
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Комментарии 5
Личный счет , Владислав Жуковский , Иван Капустянский , РИА Ura.ru
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