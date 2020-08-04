Куда будет выгодно вложить деньги осенью

Экономист Владислав Жуковский сообщил, что россиянам невыгодно вкладываться в рубль или доллар этой осенью. По мнению эксперта, выгодным вложением будет покупка золота или криптовалюты.

Будут дорожать такие активы, как золото. И даже криптовалюта по отношению к доллару

Поэтому умные деньги уводят даже из американского доллара и покупают что-нибудь типа вечных ценностей — золото, которое дорожает как на дрожжах. Плюс растут котировки на финансовых рынках. Высокотехнологичные компании и индекс NASDAQ уже переписали исторический максимум, который был в феврале, — процитировали Владислава Жуковского на портале URA.RU.

Экономист добавил, что подобная тенденция продолжится до ноября 2020 года.