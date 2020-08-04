Благодарность по безналу. SberIndex.ru и «Рамблер» узнали, сколько чаевых и кому оставляют россияне 

Подавляющее большинство россиян — 61% — оставляют чаевые. Остальные либо не пользуются услугами тех, кого надо «отблагодарить» (25%), либо принципиально против, ведь эти сотрудники получают зарплату (14%). Об этом свидетельствуют результаты опроса*, проведенного с 20 по 22 июля для аналитического портала СберИндекс на портале «Рамблер».

При этом всегда оставляют «на чай» 35% респондентов, а еще 26% делают это редко.

86% используют для этого наличные, а 14% — кто чаще, кто реже — дают электронные чаевые.

20% прошедших опрос уверены, что работник заслуживает дополнительной благодарности по умолчанию, ведь у него и так сложная работа. Столько же полагают, что претендент на чаевые не должен подавать виду, что ждет их. 12% считают, что он должен доставить заказ быстрее, сделать больше, чем положено. А 48% дают на чай, когда понимают, что о них заботятся.

62% респондентов благодарят небольшой суммой денег официантов, 15% — заправщиков на АЗС и таксистов, 10% — курьеров, доставщиков еды и продуктов, 8% — грузчиков, а 5% — сотрудников гостиниц.

О размере чаевых участники опроса ответили так: «до ровной суммы» оставляют 35%, меньше 10% — 46%. Самыми щедрыми клиентами оказались 19% прошедших опрос — они дают на чай 10% от суммы заказа и больше.

Компания экосистемы Сбербанка FoodPlex (сервис SberFood) сообщает, что c марта 2020 года количество операций по безналичным чаевым выросло в 3 раза, оборот — более, чем втрое, а средний размер чаевых — на 11 руб. Сейчас чаевые составляют в среднем 223 руб.

Безналичные чаевые затрагивают не только сферу общественного питания — сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет до конца III квартала планирует запустить электронные чаевые.

«Новая функция будет запущена в ответ на запрос клиентов: они высоко ценят качество работы экспертов по закупкам и курьеров СберМаркета и хотят выразить благодарность за доставленные заказы».

* В опросе приняли участие 5775 человек.