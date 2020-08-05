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В России предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для ряда семей 

RT на русском и ещё 10 2 часа назад
Семьям предложили увеличить скидки на ЖКХ
Фото: РИА Новости
Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец направила обращение в правительство с предложением увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей. Об этом общественница рассказала в беседе с RT.

«Прошу вас увеличить минимальную скидку на ЖКХ для многодетных семей до 50%, а для семей с десятью и более детьми — до 70%», — говорится в тексте обращения.

Согласно действующим правилам многодетные семьи имеют право на компенсацию в размере 30% от стоимости таких услуг (это минимальная скидка, которую должен предоставить регион), а скидка семьям, в которых воспитываются более десяти детей, может достигать 50%.
По мнению Волынец, нововведение станет своевременной и нужной мерой поддержки семей с детьми, особенно на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

«Также прошу рассмотреть возможность вообще не взимать плату за ЖКХ с тех семей с детьми (независимо от фактора многодетности), где родители лишились работы из-за пандемии, до момента трудоустройства», — добавила она.

Ранее общественница также выступила с инициативой освободить малоимущие семьи от родительской платы за детский сад.
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Комментарии
Личный счет , Недвижимость , Ирина Волынец , Общественная палата России
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