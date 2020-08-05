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​ВТБ снижает ставки по ипотеке 

Банки.ру 1 час назад
​ВТБ снизил ставки по ипотеке
Фото: РИА Новости
ВТБ с 5 августа снижает ставки по всей линейке базовых ипотечных программ на 0,5 процентного пункта. Теперь кредит на готовое или строящееся жилье, а также рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить по ставке от 7,4% годовых, в рамках дальневосточной ипотеки — под 1%. Об этом на пресс-брифинге заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Оформление ипотечного кредита со ставкой 7,4% теперь доступно клиентам при покупке жилья с первоначальным взносом от 50% или семьям, у которых с 1 января 2020 года родился второй или последующий ребенок. Для зарплатных клиентов ставка на ипотеку составит от 8,1% (дисконт 0,3 п. п. от базового значения).
В рамках программы госсубсидирования для клиентов, приобретающих недвижимость на Дальнем Востоке, ВТБ снижает ставку с 2% до рекордно низкого значения — 1%. Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории ДФО. Все ценовые параметры приводятся с учетом комплексного страхования заемщика.
Клиенты с кредитами банков или организаций, не входящих в группу ВТБ, могут также рефинансировать свою ипотеку по ставке от 7,4%. Эти ценовые параметры доступны семьям, у которых с 1 января 2020 года родился второй или последующий ребенок. Для заемщиков, получающих зарплату в ВТБ, ставка составит 8%, для клиентов других банков — 8,2%.

«В этом году основной фокус на ипотечном рынке направлен на программу господдержки с рекордно низкой ставкой 6,5%. При этом мы понимаем, что она нацелена на поддержку заемщиков и строительного рынка в связи с пандемией и, очевидно, будет ограничена 2020 годом. Сейчас мы предпринимаем все усилия, чтобы даже после ее окончания ставки по базовым программам ВТБ были приближены к условиям льготной ипотеки. В этом году мы уже второй раз снижаем ставки и сейчас предлагаем свою ипотеку ниже 7,5%. Для нашего рынка настоящее время — это время рекордно низких ставок, делающих как никогда доступной покупку квартиры для максимально большого числа россиян», — заявил Анатолий Печатников.

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Личный счет , Компании , Недвижимость , Банк ВТБ
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