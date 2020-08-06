Некоторым безработным предложили повысить выплаты

В пояснительной записке авторы отмечают, что неработающим трудоспособным лицам, ухаживающим за инвалидом или престарелым человеком, предусмотрено предоставление ежемесячных компенсационных выплат. С 1 июля 2008 года ежемесячная компенсационная выплата установлена в размере 1200 рублей, ее индексация указом не предусмотрена.

В то же время, указывают парламентарии, лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства, установлена ежемесячная выплата за уход с 1 июля 2019 года в размере 10 тысяч рублей. Ее индексация также не предусмотрена.