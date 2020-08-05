Россияне нашли альтернативу банковским депозитам 

Предсказания зампреда ВТБ о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е уже оправдываются — депозиты перестают быть средством получения доходов. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал инвестиционный менеджер компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин.

ВТБ опасается, что реальная доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации 1995-1996 годов, когда никто всерьез депозиты не воспринимал как источник сбережений и приумножений. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления банка Анатолий Печатников. Он указал: прогноз по инфляции в этом году 4%, а ключевая ставка Центробанка на сегодняшний день — 4,25%. В этой ситуации доходность базовых вкладов — чуть более 4%, то есть уже практически околонулевая.

Печатников указал: в середине 1990-х россияне не видели в депозитах источника доходов, так как инфляция превышала ставку по банковским вкладам. Он заметил, что "еще рано говорить об этом, как о долгосрочной тенденции". Пока ВТБ прогнозирует, что доходность по накопительным счетам так же будет сокращаться, как и по срочным депозитам.

"Я думаю в сентябре ставки по накопительным счетам будут сокращены, и будут составлять 70-80% от базовой доходности срочных депозитов", — добавил банкир.

"Для России ситуация, когда реальная доходность депозитов была положительной, настолько же нетипична, как для всего остального мира, — отмечает Нигматуллин. — В определенный период времени экономику РФ переводили на таргетирование инфляции, то есть удержание ее в рамках заданных параметров. Для этого нужно держать ключевую ставку Банка России выше инфляции.

Такое положение дел давало возможность банкам выгодно перезанимать средства и предлагать довольно высокую доходность по депозитам. А нулевой или около этого показателя она была в первую половину 2000-х. И, вероятнее всего, такой же теперь и останется в обозримом будущем. Нигде в западных странах банковский вклад не считается инвестиционным инструментом, там воспринимают депозиты совсем иначе".

Роль депозитов в России меняется

В третьей декаде июля 2020 года ставка по депозитам сроком до одного года поднялась с 4,549% до 4,584% годовых, то есть выше ключевой ставки ЦБ. Многие годы она была ниже ставки Центробанка. Банк России 24 июля снизил на 0,25 п. п., до исторического минимума — 4,25%. Это стало третьим снижением ставки с начала пандемии, однако на этот раз регулятор снизил ее не так резко, как в предыдущие разы: 19 марта — на 0,5%, а 19 июня — сразу на 1%. На все эти изменения вынуждены были реагировать коммерческие банки.

Ведь ключевая ставка по своей сути — это процент, по которому который регулятор предоставляет займы кредитным учреждениям на аукционах РЕПО на недельный срок. Этот показатель влияет на кредитную и экономическую активность и в долгосрочной перспективе позволяет достигать конечной цели денежно-кредитной политики — ценовой стабильности, то есть низкой и устойчивой инфляции. В этом году ЦБ взял курс на смягчение денежно-кредитной политики, подразумевающий снижение ставки.

"Никто не знает, какой будет инфляция даже по итогам года — сейчас она составляет 3%, но может существенно вырасти до конца года. А может, и упадет до 2%, если так сложатся внешние факторы. Экономический смысл депозитного банковского вклада не в том, чтобы даль владельцу денег прибыли. Изначально они задумывались как инструмент сбережения средств — не более того. Прибыли — это следствие побочных экономических факторов, которые вечными быть не могут.

Люди, которые на Западе размещают средства на депозитах, в первую очередь ставят целью сберечь их. Во многих странах действуют программы страхования банковских вкладов, так что депозит — это крайне низкорисковый инструмент, вероятность каким-то образом потерять средства со счета стремится к нулю. Пусть даже при этом реальная доходность такого размещения средств крайне низка", — подчеркивает Нигматуллин.

Россияне ищут инвестиционные альтернативы

Как показывает практика, многие россияне уже разочаровались в депозитных вкладах и активно выводят с них средства. В условиях снижения банковских ставок по депозитам россияне всё чаще предпочитают хранить деньги в акциях и облигациях. Тем более, что фондовый рынок России активно восстанавливается после кризисных потрясений. Так, с конца марта индекс Мосбиржи вырос почти в 1,5 раза и на сегодняшний день восстановился более чем на 90% от уровня до пандемии.

По данным Мосбиржи, за первые пять месяцев 2020 года объём операций физлиц на торговой площадке вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и достиг 7,9 трлн рублей. При этом в апреле доля частных инвесторов в объёме торгов стала максимальной за всё время наблюдений и составила 47%. Фиксируется и резкий приток инвесторов на отечественные площадки для торгов. Россияне ищут, где можно выгодно заработать.

"Фондовый рынок будет развиваться — интерес наших сограждан к доходам с акций и облигаций переключился вместе с изменением условий по депозитам. Такой инструмент, как недвижимость, для инвесторов перестает быть интересным, так как теряет в цене. Это следствие снижения реальных располагаемых доходов населения.