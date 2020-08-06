Трудоустроенные жители РФ старше 40 лет раз в год смогут оформлять дополнительный выходной день за счет работодателя, который обязаны будут использовать на прохождение диспансеризации, сообщает «Российская газета». Нововведение начнет действовать с 11 августа.

Как сообщал «Рамблер», правительство РФ согласовало необходимые поправки в Трудовой кодекс в феврале 2020 года. Предполагается, что диспансеризация благотворно повлияет на продолжительность жизни жителей страны, а также поспособствует улучшению качества их жизни.

Журналисты отмечают, что проведение диспансеризации в российских регионах было приостановлено в марте текущего года из-за угрозы распространения коронавируса. В июле глава Минздрава РФ Михаил Мурашко постановил возобновить медосмотры.

Подчеркивается, что с 11 августа, когда поправки официально вступят в силу, россияне старше 40 лет получат право на один дополнительный оплачиваемый выходной день. При этом работники будут обязаны предоставить работодателю справку о прохождении медосмотра, если он того потребует.