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Россиянам предоставят еще один выходной 

Павел Тиунов и ещё 6 14 минут назад
Трудоустроенные жители РФ старше 40 лет раз в год смогут оформлять дополнительный выходной день за счет работодателя, который обязаны будут использовать на прохождение диспансеризации, сообщает «Российская газета». Нововведение начнет действовать с 11 августа.
Как сообщал «Рамблер», правительство РФ согласовало необходимые поправки в Трудовой кодекс в феврале 2020 года. Предполагается, что диспансеризация благотворно повлияет на продолжительность жизни жителей страны, а также поспособствует улучшению качества их жизни.
Журналисты отмечают, что проведение диспансеризации в российских регионах было приостановлено в марте текущего года из-за угрозы распространения коронавируса. В июле глава Минздрава РФ Михаил Мурашко постановил возобновить медосмотры.
Подчеркивается, что с 11 августа, когда поправки официально вступят в силу, россияне старше 40 лет получат право на один дополнительный оплачиваемый выходной день. При этом работники будут обязаны предоставить работодателю справку о прохождении медосмотра, если он того потребует.
Комментарии 4
Личный счет , Видео , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Правительство РФ , "Российская газета"
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