Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
72.70
$
73.09
86.45
86.79
Прогноз
10.08 – 17.08
$
74.50
88.20
Индексы и котировки Brent
45.42
–0.24 Золото
2051.84
+0.12 РТС
1260.16
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1908
+0.0338
22.07
1.1570
03.08
26.07
12.07

Экономист посоветовал отказаться от вкладов в рублях. Главная угроза — не инфляция 

Ura.Ru 1 час назад
Россиянам не стоит хранить деньги в рублевых вкладах. Однако дело не в угрозе инфляции, существует гораздо более серьезная проблема — обесценивание рубля по отношению к доллару и евро. Об этом URA.RU рассказал бывший директор Института экономики РАН, доктор экономических наук Руслан Гринберг, комментируя заявления банкиров о возможном отказе людей от вкладов из-за инфляции.
Банкиры напрасно опасаются, что россияне перестанут пользоваться вкладами из-за того, что инфляция превысит ставку по депозитам, считает Гринберг.

«Не думаю, что это будет серьезным триггером. В девяностые годы инфляция была и 300% и 400%, а сейчас ситуация все-таки другая. Если инфляция и превысит ставку, то немного. Это вызовет сложности, но точно не массовый отказ от вкладов», — рассказал URA.RU Гринберг.

Клиенты банков, открывающие рублевые вклады, могут столкнуться с девальвацией рубля, что намного опаснее роста инфляции, считает эксперт.

«Я бы вообще не вкладывал в рубли, это очень опасно. Риск сильной девальвации велик, выше, чем угроза инфляции. Многие прогнозируют всплеск спроса на валюту, курс может вскочить до 90 рублей», — заявил экономист.

Несмотря на риски, у банковских вкладов нет достойной альтернативы, отметил Руслан Гринберг.

«Сейчас такое время, что нужно думать, как сохранить свои средства. Люди вкладываются в недвижимость, но там тоже неясные перспективы. Объективных рисков везде хватает, но хранить деньги в стеклянных банках еще хуже — там вообще никакой выгоды», — заключил он.

Ранее зампред правления банка ВТБ Анатолий Печатников заявил, что ситуация с вкладами в России может сложиться такая же, какая была в 1990-х годах, если инфляция будет выше ставки по депозитам, передает RT. По его мнению, из-за этого россияне перестанут вкладывать деньги в банки и будут искать альтернативы.
Ura.Ru: последние новости
В ПФР объяснили, когда выплатят новые пособия на детей В ПФР объяснили, когда выплатят новые пособия на детей Названа выгодная альтернатива дешевеющиму рублю Названа выгодная альтернатива дешевеющиму рублю Россиян освободят от налога при продаже жилья. Но есть оговорка Россиян освободят от налога при продаже жилья. Но есть оговорка
Комментарии 26
Личный счет , Видео , Экономика , Руслан Гринберг , Банк ВТБ , РАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Банк Англии сохранил учетную ставку на уровне 0,1%
Банк Англии сохранил учетную ставку на уровне 0,1%
В Москве резко вырос спрос на готовые квартиры
В Москве резко вырос спрос на готовые квартиры
Россияне стали меньше займов возвращать досрочно
Россияне стали меньше займов возвращать досрочно
Золото дорожает
Золото дорожает
Видео
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
Россия потеряла миллиарды из-за нефти
00:33
Россия потеряла миллиарды из-за нефти
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Биткоин резко подорожал
00:25
Биткоин резко подорожал
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение