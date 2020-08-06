«Не думаю, что это будет серьезным триггером. В девяностые годы инфляция была и 300% и 400%, а сейчас ситуация все-таки другая. Если инфляция и превысит ставку, то немного. Это вызовет сложности, но точно не массовый отказ от вкладов», — рассказал URA.RU Гринберг.