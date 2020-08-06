Вчера он сообщил, что ЛДПР подготовила проект федерального закона, который предполагает введение ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, инвалидами с детства первой группы и инвалидами первой группы.

Размер выплаты составит 10 тысяч рублей и будет индексироваться раз в год, исходя из индекса роста потребительных цен за предыдущий год. Получать выплату смогут проживающие в России неработающие родители (усыновители) или опекуны (попечители), которые осуществляют уход за детьми-инвалидами в возрасте 18 лет, инвалидами с детства первой группы и инвалидами первой группы.