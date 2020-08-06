Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Россиянам предложили новую выплату в размере 10 тысяч

Артём Кульша
28 минут назад
Комментарии1
В России следует ввести ежемесячные выплаты лицам, которые ухаживают за инвалидами. Об этом депутат Государственной думы Ярослав Нилов заявил в своем телеграм-канале.
Нилов, как сообщал «Рамблер», заместитель руководителя фракции Либерально-демократической партии России (ЛДПР) в Госдуме, председатель комитета нижней палаты парламента России по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Вчера он сообщил, что ЛДПР подготовила проект федерального закона, который предполагает введение ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, инвалидами с детства первой группы и инвалидами первой группы.
Размер выплаты составит 10 тысяч рублей и будет индексироваться раз в год, исходя из индекса роста потребительных цен за предыдущий год. Получать выплату смогут проживающие в России неработающие родители (усыновители) или опекуны (попечители), которые осуществляют уход за детьми-инвалидами в возрасте 18 лет, инвалидами с детства первой группы и инвалидами первой группы.
«В вопросах ухода за инвалидами, несмотря на принимаемые государством меры, остается немало проблемных моментов, в большинстве случаев — финансовых», — отметил Нилов.
Комментарии1
Личный счет,Видео,Ярослав Нилов,ЛДПР,Госдума
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress