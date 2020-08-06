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ФНС разъяснила, кто может не платить транспортный налог 

Deita.ru и ещё 1 1 час назад
Транспортный налог за автомобиль, который был изъят приставами за долги и реализован по договору продажи в рамках исполнительного производства, должен платить новый владелец, а не бывший, сообщает ИА DEITA.RU. Такую позицию одобряют Верховный Суд и Федеральная налоговая служба.
Дело в том, что новый собственник становится обязан нести все расходы по содержанию своей новой машины, а транспортный налог тоже относится к таким расходам. Как только на имущество должника обращают взыскание, это автоматически означает прекращение его собственности.
Ранее от транспортного налога были освобождены инвалиды и ветераны, а некоторые регионы отменяют транспортный налог и другим категориям лиц. В Москве, например, его может не платить один из родителей ребёнка-инвалида. Также не надо платить транспортный налог, пока машина находится в розыске в связи с угоном. Если автомобиль найдут, налоговое бремя восстанавливается. Сведения о том, что машина нашлась, полиция сама передаст в ФНС,
В Москве и Подмосковье транспортный налог не платят владельцы электромобилей, в Ростовской области — автомобилей на газовом топливе. В некоторых регионах за электрокары можно не платить, если его мощность не превышает 150 лошадиных сил. Такая преференция предоставляется водителям Приамурья, Кабардино-Балкарии, Санкт-Петербурга, Калужской, Липецкой, Иркутской и Кемеровской областей. В Курской области с водителей не взимают налог, если мощность электромобиля — в пределах 200 «лошадей».
Кроме того, депутат «Единой России» Евгений Фёдоров предлагает освободить от транспортного налога владельцев автомобилей, которыми пользуются раз в полгода и реже. Номерные знаки в этом случае придётся сдавать в ГАИ.
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Комментарии 3
Личный счет , Видео , Другое , Евгений Федоров , Федеральная налоговая служба , Единая Россия , ГИБДД , РИА "Дейта"
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