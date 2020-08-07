Россиян ждет скорое подорожание ЖКХ

"Размер платы граждан за коммунальные услуги в среднем по стране во втором полугодии 2020 года не возрастет более чем на 4%. Этот процент обусловлен размером инфляции на 2020 год, в зависимости от величины которой устанавливаются средние индексы роста тарифов в регионах. Именно эти индексы на сегодняшний день являются единственным инструментом сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги и имеют важнейшее социально-экономическое значение для страны и всех потребителей", — сказал он.