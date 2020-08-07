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ФАС: ЖКХ в России подорожает во II полугодии не более чем на 4% 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Россиян ждет скорое подорожание ЖКХ
Фото: ТАСС
Плата за коммунальные услуги для граждан во втором полугодии в среднем по стране возрастет не более чем на 4%, заявил журналистам заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев.
Согласно данным Росстата за июль, стоимость услуг ЖКХ в июле возросла на 2,1% к июню 2020 года.

"Размер платы граждан за коммунальные услуги в среднем по стране во втором полугодии 2020 года не возрастет более чем на 4%. Этот процент обусловлен размером инфляции на 2020 год, в зависимости от величины которой устанавливаются средние индексы роста тарифов в регионах. Именно эти индексы на сегодняшний день являются единственным инструментом сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги и имеют важнейшее социально-экономическое значение для страны и всех потребителей", — сказал он.

Он также напомнил, что тарифы на коммунальные услуги индексируются ежегодно.

"Их пересмотр необходим для сохранения стабильной работы коммунальных предприятий, а также для обеспечения доступности и качества коммунальных услуг для потребителей. Изменение тарифов произошло как раз с 1 июля 2020 года. Принцип тарифообразования "инфляция минус" позволяет не допускать роста тарифов больше, чем на величину инфляции", — уточнил он.

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Комментарии 34
Личный счет , Виталий Королев , ФАС
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