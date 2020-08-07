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В России придумали, как помочь людям накопить на жилье 

Ura.Ru 1 час назад
Россиянам помогут накопить на жилье
Фото: ТАСС
Для россиян могут ввести специальные вклады, чтобы они могли накопить на покупку недвижимости. При этом вклады на жилье будут освобождены от налогообложения. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров, письмо направлено министру финансов РФ Антону Силуанову.
Федоров напомнил, что с 2021 года вклады размером больше миллиона рублей будут облагать налогом в 13%. Однако, по мнению члена Госдумы, многие россияне используют доход с процентов по банковским вкладам как накопительный ресурс, предназначенный для будущей покупки жилья.

«Прошу рассмотреть возможность внесения поправок… в части введения специальных накопительных вкладов на недвижимость, освободив вкладчиков, не имеющих в собственности недвижимость и планирующих ее приобрести, от налога на доходы по банковским вкладам на срок до пяти лет», — цитирует RT текст обращения.

Предполагается, что если по прошествии пяти лет россиянин не купит недвижимость, он будет обязан вернуть государству налог на процентный доход от вклада за весь период.
Ранее стало известно, что в России планируют отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса. При этом освобождение от налогового бремени будет действовать только в отношении тех, кто продал квартиру в 2020 году и успел купить новую. Вместе с тем из-за коронавируса почти 60% строительных компаний в России снизили объемы строительства.
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Комментарии 2
Личный счет , Недвижимость , Антон Силуанов , Евгений Федоров , Госдума
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