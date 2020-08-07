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Выросли объемы трансграничных переводов по картам россиян 

Финмаркет и ещё 1 2 часа назад
Переводы денег на карты за рубеж резко выросли
Фото: ТАСС
Во 2-м квартале 2020 г. в России резко увеличился объем международных денежных переводов с карты на карту (с2с), причем возросли как исходящий, так и входящий трафики. Об этом говорят данные международных платежных систем и крупных российских банков, пишут "Ведомости", В частности, по словам руководителя департамента продуктов Visa в России Юрия Топунова, в течение апреля — июня 2020 г. объем трансграничных переводов на карты Visa в Россию и из нее вырос более чем втрое по сравнению с прошлогодним уровнем. При этом, по данным Mastercard, на международные направления приходится 20% от общей суммы переводов между физическими лицами, а размер среднего международного перевода более чем на две трети превышает размер внутреннего.
Банки также отмечают повышение международного с2с-трафика. И, что закономерно, среди лидеров роста оказались те банки, которые активно продвигают digital-сервисы для переводов. Например, "Тинькофф" рапортует о 81-процентном увеличении международных переводов.
Как сообщают в банке, объем переведенных клиентами "Тинькофф" средств за рубеж во II квартале нынешнего года составил 1,5 млрд руб. против 0,8 млрд за аналогичный период прошлого года. А сумма полученных валютных переводов достигла 1,3 млрд руб. против 0,7 млрд за апрель — июнь 2019 г. Больше всего переводов россияне отправили в страны ближнего зарубежья, а больше всего получили — из Европы.
Объем международных с2с-переводов Сбербанка вырос во 2-м квартале на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Сбербанка. В сообщении подчеркивается, что "в связи с пандемией с начала 2020 г. наблюдался отток клиентов из всех отделений — как в России, так и в странах получения переводов.
В "Русском стандарте" "Ведомостям" сообщили об увеличении трансграничных переводов с карты на карту на 13%. При этом число входящих транзакций выросло на 15%, а исходящих — на 11%. Наибольший объем переводов зафиксирован между Россией и Казахстаном, Узбекистаном, Киргизией, Азербайджаном, Израилем.
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Комментарии 1
Личный счет , Юрий Топунов , Visa , Тинькофф банк , Сбербанк России , Банк Русский Стандарт , Ведомости
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