Услуги ПФР станут доступнее россиянам за границей

Россияне, проживающие за рубежом, теперь смогут получить онлайн-консультации Пенсионного фонда о социальных и пенсионных выплатах на площадках Россотрудничества. Это стало возможным благодаря подписанию соглашения между председателем правления Пенсионного фонда Максимом Топилиным и руководителем Россотрудничества Евгением Примаковым в пятницу, 7 августа.
Дело в том, что у Пенсионного фонда нет своих представительств в других странах, поскольку это российская структура, пояснили в ведомстве.
"Раньше для оказания консультаций наши специалисты ежегодно на одну-две недели выезжали в другую страну, и на прием к ним приходили тысячи людей. Теперь мы сможем помочь людям решать острые социальные вопросы, используя современные технологии", — отметил председатель Правления ПФР Максим Топилин.
В соответствии с новым документом, специалисты ведомства в удаленном режиме посредством видеосвязи будут информировать соотечественников, которые находятся за пределами Российской Федерации, о порядке и условиях предоставления социального и пенсионного обеспечения. На первом этапе получать консультации дистанционно смогут российские граждане, проживающие в Израиле.
Сегодня выплаты Пенсионного фонда России получают 342 тысячи пенсионеров в 122 странах мира. Наибольшее число наших соотечественником проживает в Германии — 97 654 пенсионера, Израиле — 56 109 пенсионеров, Абхазии — 32 754 пенсионера, Беларуси — 25 428 пенсионеров, Латвии — 22 739 пенсионеров, США — 21 308 пенсионеров.
Соглашение между Пенсионным фондом и Россотрудничеством заключено бессрочно.