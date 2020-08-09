Названы самые оплачиваемые вакансии августа 

Сервис для поиска работы HeadHunter назвал самые оплачиваемые вакансии августа. Список предложений опубликован на сайте платформы.

Среди постоянных должностей самой высокооплачиваемой оказалась позиция E-commerce директора в Москве. Соискателю с опытом работы более шести лет предлагают от 400 тысяч рублей на руки в месяц. На втором месте руководитель департамента по работе с федеральными и локальными сетями — зарплата на этой должности составит от 350 до 500 тысяч рублей.

Менеджеру по развитию территории в Набережных челнах обещают от 350 тысяч рублей на руки, руководителю строительного объекта на Дальнем Востоке — такую же сумму до вычета налогов. В подборку вакансий также вошли директор по маркетингу в Ульяновске, старший разработчик Android в Москве и директор обособленного подразделения в Западно-Сибирском регионе. Всем им обещают от 300 тысяч рублей на руки.