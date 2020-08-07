Россияне нашли замену банковским вкладам и занялись инвестированием денег в ценные бумаги. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование НАУФОР «Активность граждан на фондовом рынке в первой половине 2020 года».

По данным аналитиков, за первое полугодие текущего года россияне внесли на брокерские счета более 1,5 триллиона рублей. Для сравнения, за весь 2019 год приток составил 1,6 триллиона. На конец прошлого года на брокерских счетах и счетах доверительного управления жителей страны оставалось 3,2 триллиона рублей, а уже к концу июня текущего года сумма выросла до 4 триллионов.