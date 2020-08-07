Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.80
$
73.80
87.08
86.99
Прогноз
10.08 – 17.08
$
74.50
88.20
Индексы и котировки Brent
44.47
–0.16 Золото
2027.60
–0.92 РТС
1282.44
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1764
+0.0168
23.07
1.1596
04.08
27.07
13.07

Россияне нашли замену банковским вкладам 

Lenta.ru 1 час назад
Россияне нашли замену банковским вкладам и занялись инвестированием денег в ценные бумаги. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование НАУФОР «Активность граждан на фондовом рынке в первой половине 2020 года».
По данным аналитиков, за первое полугодие текущего года россияне внесли на брокерские счета более 1,5 триллиона рублей. Для сравнения, за весь 2019 год приток составил 1,6 триллиона. На конец прошлого года на брокерских счетах и счетах доверительного управления жителей страны оставалось 3,2 триллиона рублей, а уже к концу июня текущего года сумма выросла до 4 триллионов.
Причинами роста интереса к инвестициям стал уход россиян от депозитов из-за их низкой доходности и нежелания платить новый налог на доходы с процентов по вкладам. Кроме того, роль сыграл весенний обвал на финансовых рынках и удешевление ценных бумаг, пояснил директор центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования НИУ ВШЭ Николай Берзон.
Деньги уходили на фондовый рынок в том числе благодаря развитию модели индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), считает заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Константин Корищенко. Однако поступления на ИИС и их количество растут слишком медленно, в основном из-за регуляторных ограничений, отмечают аналитики. В то же время они полагают, что приток средств россиян на рынок ценных бумаг продолжится.
С 1 января 2021 года в России начнут взимать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13 процентов с процентов по банковским вкладам и инвестициям в долговые ценные бумаги свыше 1 миллиона рублей. О введении налога президент Владимир Путин объявил в конце марта во время обращения к россиянам.
Последние новости
Путин и Лукашенко обсудили задержание 33 россиян в Белоруссии Путин и Лукашенко обсудили задержание 33 россиян в Белоруссии Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия Путин позвонил Лукашенко накануне выборов Путин позвонил Лукашенко накануне выборов
Комментарии 11
Личный счет , Видео , Рынки , Константин Корищенко , Владимир Путин , ВШЭ , РАНХиГС , Ведомости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Итог отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
В России обрушился рынок жилья
В России обрушился рынок жилья
По 15 тыс. рублей: пенсионерам приготовили подарок
По 15 тыс. рублей: пенсионерам приготовили подарок
В России снова могут поднять пенсионный возраст
В России снова могут поднять пенсионный возраст
Видео
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
Россия потеряла миллиарды из-за нефти
00:33
Россия потеряла миллиарды из-за нефти
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение