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В Госдуме предложили сделать выплату 10 тысяч на детей регулярной 

Ura.Ru 1 час назад
Выплаты на детей могут стать регулярными
Фото: ТАСС
Российским семьям нужно выплачивать детское пособие в размере 10 тысяч рублей на постоянной основе. Так считает лидер «Справедливой России», депутат Государственной думы Сергей Миронов.

«Выплату 10 тыс. рублей на каждого ребенка необходимо сделать постоянной, и распространить её нужно на детей до 18 лет», — цитирует Миронова ИА REGNUM.

По словам депутата, тарифы на коммунальные услуги увеличиваются. Кроме того, как отметил Миронов, вдвое подорожали школьные принадлежности. Следовательно, размер детских выплат необходимо пересмотреть, заключил депутат Госдумы.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что российским семьям готовят новую выплату перед 1 сентября. Сообщалось, что на эти деньги родители смогут приобрести нужные школьные принадлежности.
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Личный счет , Сергей Миронов , Госдума , Справедливая Россия , ИА REGNUM
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