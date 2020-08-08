Выплаты на детей могут стать регулярными

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«Выплату 10 тыс. рублей на каждого ребенка необходимо сделать постоянной, и распространить её нужно на детей до 18 лет», — цитирует Миронова ИА REGNUM.

По словам депутата, тарифы на коммунальные услуги увеличиваются. Кроме того, как отметил Миронов, вдвое подорожали школьные принадлежности. Следовательно, размер детских выплат необходимо пересмотреть, заключил депутат Госдумы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российским семьям готовят новую выплату перед 1 сентября. Сообщалось, что на эти деньги родители смогут приобрести нужные школьные принадлежности.