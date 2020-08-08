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Названы сферы и профессии для быстрого поиска подработки 

RT на русском и ещё 6 3 часа назад
Названы сферы для быстрого поиска подработки
Фото: Pixabay
Эксперты Института прогрессивного образования составили рейтинг сфер труда и профессий, представителям которых проще всего найти подработку. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.
По мнению специалистов, быстро найти подработку можно в области электронной торговли. Особенно востребованы такие специалисты, как оператор кол-центра, онлайн-консультант, администраторы, мерчандайзеры и менеджеры онлайн-магазинов. Также достаточно быстро смогут найти дополнительный заработок провизоры, копирайтеры, SMM-специалисты и интернет-фотографы.
Как выяснили аналитики, много вакансий представлено для тех, кто работает в интернете, в том числе в сфере онлайн-образования. Это даёт возможность найти дополнительный заработок онлайн-репетиторам, аналитикам, контент-менеджерам, менеджерам по продажам и продвижению образовательных проектов, составителям рефератов и курсовых, а также модераторам форумов или групп в соцсетях.
Кроме того, как считают эксперты, по-прежнему особенно не хватает сотрудников в сфере логистики и дистрибуции. Достаточное количество дополнительной работы есть для курьеров, грузчиков, менеджеров, кладовщиков, водителей и таксистов.
Как рассказали в институте, в связи с высокими санитарно-эпидемиологическими требованиями к бизнесу на фоне пандемии коронавирусной инфекции наблюдается высокий спрос на специалистов в сфере уборки и дезинфекции помещений. Это даёт возможность быстро найти дополнительную работу для уборщиков и дезинфекторов, резюмируют эксперты.
Кроме того, особенно востребованы работники сферы услуг — строители, ремонтники, работники коммунальных служб, няни.

«Поиск работы в посткоронавирусную эпоху сильно отличается от всех кризисов, которые были до того. Усугубляет проблему безработицы и крайне высокая конкуренция на рынке труда, куда вышли высококвалифицированные специалисты, которые также вынуждены искать работу. Мы прогнозируем, что, прежде чем экономика восстановится, сезон подработок для многих специалистов может затянуться от двух до 12 месяцев, поэтому людям необходимо уделять внимание повышению своих компетенций и проходить программы переобучения», — считает директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Ранее эксперты назвали профессии, представители которых после пандемии коронавирусной инфекции могут ожидать повышения зарплаты.
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