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Россияне начали инвестировать деньги в ценные бумаги 

News.ru 2 часа назад
Новая тенденция: Во что инвестируют россияне
Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU
Национальная ассоциация участников фондового рынка провела исследование о вкладах российских граждан. Выяснилось, что в последнее время они всё чаще инвестируют в ценные бумаги.
По оценкам экспертов, за первые полгода 2020-го россияне внесли на брокерские счета более 1,5 триллиона рублей. Для сравнения, за весь 2019 год приток составил 1,6 триллиона рублей. Причинами роста интереса к инвестициям стали уход россиян от депозитов из-за низкой доходности и нежелание платить новый налог на доходы с процентов по вкладам, пишет Lenta.ru.
Также деньги уходили на фондовый рынок благодаря развитию модели ИИС. Однако поступления на них идут слишком долго. Главная причина в регуляторных ограничениях, отмечают аналитики.
Ранее NEWS.ru писал, что иностранные инвесторы находят привлекательными российские облигации и активно вкладываются в них. Они отмечают высокую доходность российских облигаций и положительно оценивают экономическую политику России.
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Личный счет , Экономика , Lenta.ru
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