Банковских клиентов можно будет еще некоторое время обслуживать по просроченному паспорту 

Банк России рекомендует банкам и другим финансовым организациям до 31 декабря 2020 года продолжать обслуживание клиентов в случае, если срок действия документа, удостоверяющего личность, истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года. Это одна из мер, о которой сообщили в понедельник в ЦБ, объявив о продлении части регуляторных послаблений, реализации новых контрциклических мер для поддержки экономики и прекращении действия ряда временных мер, введенных в связи с пандемией.

В целях предоставления гражданам возможности получения финансовых услуг и с учетом положения приказа МВД России от 9 июня 2020 года № 410 «Об определении порядков и сроков замены документов…», Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям:

до 31 декабря 2020 года продолжать обслуживание клиентов в случае, если срок действия документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося клиентом, представителем клиента, выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем, истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года;

до 31 декабря 2020 года не отказывать физическим лицам в приеме на обслуживание только в связи с тем, что срок действия их документа, удостоверяющего личность, истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года;

обеспечить обновление сведений об удостоверяющем личность документе, срок действия которого истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, до 31 января 2021 года;

до 30 сентября 2020 года продолжать обслуживание клиентов в случае, если срок действия документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося клиентом, представителем клиента, выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем, истек до 1 февраля или после 15 июля 2020 года;

до 30 сентября 2020 года не отказывать физическим лицам в приеме на обслуживание только в связи с тем, что срок действия их документа, удостоверяющего личность, истек до 1 февраля или после 15 июля 2020 года;

обеспечить обновление сведений об удостоверяющем личность документе, срок действия которого истек до 1 февраля или после 15 июля 2020 года, до 30 октября 2020 года.

Также Центробанк принял другие меры по поддержке граждан, меры по поддержке потребительского кредитования, малого и среднего бизнеса, кредитования экономики, снижению регуляторной нагрузки на финансовые организации. Полный список мер приводится в сообщении ЦБ.

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