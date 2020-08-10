Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.60
$
73.69
86.60
86.69
Прогноз
17.08 – 24.08
$
73.60
87.00
Индексы и котировки Brent
45.10
–0.29 Золото
2030.25
–0.04 РТС
1271.43
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1753
+0.0001
27.07
1.1752
06.08
29.07
15.07

Банковских клиентов можно будет еще некоторое время обслуживать по просроченному паспорту 

Банки.ру и ещё 16 2 часа назад
Банковских клиентов можно будет еще некоторое время обслуживать по просроченному паспорту
Фото: Банки.ру
Банк России рекомендует банкам и другим финансовым организациям до 31 декабря 2020 года продолжать обслуживание клиентов в случае, если срок действия документа, удостоверяющего личность, истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года. Это одна из мер, о которой сообщили в понедельник в ЦБ, объявив о продлении части регуляторных послаблений, реализации новых контрциклических мер для поддержки экономики и прекращении действия ряда временных мер, введенных в связи с пандемией.
В целях предоставления гражданам возможности получения финансовых услуг и с учетом положения приказа МВД России от 9 июня 2020 года № 410 «Об определении порядков и сроков замены документов…», Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям:
до 31 декабря 2020 года продолжать обслуживание клиентов в случае, если срок действия документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося клиентом, представителем клиента, выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем, истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года;
до 31 декабря 2020 года не отказывать физическим лицам в приеме на обслуживание только в связи с тем, что срок действия их документа, удостоверяющего личность, истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года;
обеспечить обновление сведений об удостоверяющем личность документе, срок действия которого истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, до 31 января 2021 года;
до 30 сентября 2020 года продолжать обслуживание клиентов в случае, если срок действия документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося клиентом, представителем клиента, выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем, истек до 1 февраля или после 15 июля 2020 года;
до 30 сентября 2020 года не отказывать физическим лицам в приеме на обслуживание только в связи с тем, что срок действия их документа, удостоверяющего личность, истек до 1 февраля или после 15 июля 2020 года;
обеспечить обновление сведений об удостоверяющем личность документе, срок действия которого истек до 1 февраля или после 15 июля 2020 года, до 30 октября 2020 года.
Также Центробанк принял другие меры по поддержке граждан, меры по поддержке потребительского кредитования, малого и среднего бизнеса, кредитования экономики, снижению регуляторной нагрузки на финансовые организации. Полный список мер приводится в сообщении ЦБ.
Новость
Видео дня. В законе об удаленке могут учесть северные надбавки
Банки.ру: последние новости
НПФ выплатят пенсионерам и наследникам 20 млрд рублей за год НПФ выплатят пенсионерам и наследникам 20 млрд рублей за год Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний Средний размер выплат на безработного в России в условиях пандемии вырос в полтора раза Средний размер выплат на безработного в России в условиях пандемии вырос в полтора раза
Комментарии
Недвижимость , Личный счет , МВД , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС защитит «Северный Поток — 2» от санкций
ЕС защитит «Северный Поток — 2» от санкций
«Удар в лицо»: У Европы возника дилемма из-за «Севпотока …
«Удар в лицо»: У Европы возника дилемма из-за «Севпотока …
Кризис, однако: зарабатывать заставят и больницы, и школы
Кризис, однако: зарабатывать заставят и больницы, и школы
Курсу рубля предсказали новое ослабление
Курсу рубля предсказали новое ослабление
Видео
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
00:35
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
Экономика Компании
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение