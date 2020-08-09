Россияне просят выплатить им 10 тысяч в августе

Граждане России полны решимости добиться от государства очередной выплаты, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Петиция на популярном среди общественников сайте Change.org с требованием к Пенсионному фонду выплатить россиянам с детьми по 10 тысяч рублей в августе, набрала уже 250 тысяч подписей.

При этом, в самом ПФР уже отвечали, что ведомство не обладает полномочиями по выделению средств на осуществление выплат населению. Такое решение, как отметили специалисты, может принять только российский президент и правительство.

Вместе с тем, авторы петиции приводят свои контраргументы, отмечая важность ещё одной прямой выплаты от государства для сборов детей в школу.

Напомним, что по 10 тысяч рублей в июне и июле уже получили семьи, в которых воспитываются дети от 3 до 16 лет.

В правительстве пообещали рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать данную меру поддержки постоянной.