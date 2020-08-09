Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.61
$
73.80
86.95
87.15
Прогноз
10.08 – 17.08
$
74.50
88.20
Индексы и котировки Brent
44.66
+0.00 Золото
2035.23
+0.21 РТС
1282.44
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1788
+0.0132
24.07
1.1656
04.08
27.07
13.07

Россияне просят выплатить им по 10 тысяч рублей в августе 

Deita.ru 54 минуты назад
Россияне просят выплатить им 10 тысяч в августе
Фото: ТАСС
Граждане России полны решимости добиться от государства очередной выплаты, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.
Петиция на популярном среди общественников сайте Change.org с требованием к Пенсионному фонду выплатить россиянам с детьми по 10 тысяч рублей в августе, набрала уже 250 тысяч подписей.
При этом, в самом ПФР уже отвечали, что ведомство не обладает полномочиями по выделению средств на осуществление выплат населению. Такое решение, как отметили специалисты, может принять только российский президент и правительство.
Вместе с тем, авторы петиции приводят свои контраргументы, отмечая важность ещё одной прямой выплаты от государства для сборов детей в школу.
Напомним, что по 10 тысяч рублей в июне и июле уже получили семьи, в которых воспитываются дети от 3 до 16 лет.
В правительстве пообещали рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать данную меру поддержки постоянной.
Видео дня. Собянин расширил перечень получателей субсидий для предпринимателей
Deita.ru: последние новости
Российские семьи получат пособие для сбора детей в школу Российские семьи получат пособие для сбора детей в школу ФНС разъяснила, кто может не платить транспортный налог ФНС разъяснила, кто может не платить транспортный налог Ждать ли выплаты в 10 тысяч рублей в августе, рассказали в ПФР Ждать ли выплаты в 10 тысяч рублей в августе, рассказали в ПФР
Личный счет , Пенсионный фонд РФ , РИА "Дейта" , РИА ФАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы самые оплачиваемые вакансии августа
Названы самые оплачиваемые вакансии августа
TikTok может объединиться с Twitter
TikTok может объединиться с Twitter
США научат Украину вести бизнес
США научат Украину вести бизнес
Россияне стали активнее брать микрозаимы на технику
Россияне стали активнее брать микрозаимы на технику
Видео
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
00:35
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
Экономика Компании
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
Россия потеряла миллиарды из-за нефти
00:33
Россия потеряла миллиарды из-за нефти
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение