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У российских семей есть шанс получить выплаты к 1 сентября 

Ura.Ru 2 часа назад
Семьи с детьми могут получить новые выплаты
Фото: Ura.Ru
В течение августа в правительстве России может быть принято решение о новых выплатах семьям перед 1 сентября. Об этом в беседе с URA.RU сообщил руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

«Наблюдается общественное настроение, которое вызывает ожидание новых выплат для детей до 16 лет. Пока в правительстве ничего не обещают, но и ничего не отвергают. Не исключаю, что до конца месяца решение по выплатам будет принято», — сделал прогноз экономист. По его словам, раньше стоял вопрос, в какой форме начнется новый учебный год. Теперь же Минпросвещения заявляет, что к 1 сентября школы будут обеспечены условиями для работы в стационарном режиме.

Масленников уверен, что выплаты к 1 сентября — это серьезная помощь всем российским семьям с детьми. У 46% населения не осталось сбережений после режима самоизоляции, многие по-прежнему не могут выйти на работу из-за эпидемиологической обстановки. У тех же, кто получает заработную плату, доходы восстанавливаются медленно.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что российским семьям готовят новую выплату перед 1 сентября. Сообщалось, что на эти деньги родители смогут приобрести нужные школьные принадлежности. Позже депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил, что эти выплаты не от государства, а от работодателей, причем добровольные.
В прошлый раз семьи с детьми получали федеральные выплаты в июне и июле. Матпомощь каждой семье составила 10 тысяч рублей на каждого ребенка, уточняет «Царьград».
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Комментарии 24
Личный счет , Никита Масленников , Виталий Милонов , Госдума , Правительство РФ , Царьград ТВ
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