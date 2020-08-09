Семьи с детьми могут получить новые выплаты

В течение августа в правительстве России может быть принято решение о новых выплатах семьям перед 1 сентября. Об этом в беседе с URA.RU сообщил руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников

«Наблюдается общественное настроение, которое вызывает ожидание новых выплат для детей до 16 лет. Пока в правительстве ничего не обещают, но и ничего не отвергают. Не исключаю, что до конца месяца решение по выплатам будет принято», — сделал прогноз экономист. По его словам, раньше стоял вопрос, в какой форме начнется новый учебный год. Теперь же Минпросвещения заявляет, что к 1 сентября школы будут обеспечены условиями для работы в стационарном режиме.

Масленников уверен, что выплаты к 1 сентября — это серьезная помощь всем российским семьям с детьми. У 46% населения не осталось сбережений после режима самоизоляции, многие по-прежнему не могут выйти на работу из-за эпидемиологической обстановки. У тех же, кто получает заработную плату, доходы восстанавливаются медленно.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российским семьям готовят новую выплату перед 1 сентября. Сообщалось, что на эти деньги родители смогут приобрести нужные школьные принадлежности. Позже депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил, что эти выплаты не от государства, а от работодателей, причем добровольные.

В прошлый раз семьи с детьми получали федеральные выплаты в июне и июле. Матпомощь каждой семье составила 10 тысяч рублей на каждого ребенка, уточняет «Царьград».