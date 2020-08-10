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Кипр согласился на условия России по налоговому соглашению 

Газета.Ru и ещё 33 7 часов назад
Кипр согласился на условия России по налоговому соглашению
Фото: Газета.Ru
Кипр согласился на условия России по изменению налогового соглашения, передает ТАСС со ссылкой на Минфин РФ.
Речь идет об увеличении налога на дивиденды и проценты до 15%. Протокол о внесении изменений будет подписан в сентябре и вступит в силу с 2021 года.
Замглавы Минфина Алексей Сазанов в эфире канала «Россия-24» отметил, что российский бюджет получит дополнительно 130-150 млрд руб. ежегодно от повышения Кипром налога на дивиденды.
Ранее Минфин РФ направил Нидерландам письмо с предложением пересмотреть действующее налоговое соглашение.
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Личный счет , Экономика , Алексей Сазанов , Минфин , ИТАР-ТАСС
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