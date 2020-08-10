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Северные надбавки могут распространить на работающих удаленно 

Вечерняя Москва и ещё 10 3 часа назад
Сотрудники на удаленке могут получить надбавки
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»
В ходе подготовки законопроекта об удаленной работе предлагается обсудить вопрос предоставления гарантий, связанных с особыми условиями труда — в частности, северных надбавок.
Северные надбавки рассчитывают исходя из районного коэффициента, они составляют от 15 до 100 процентов зарплаты. Законом установлены также доплаты за стаж работы на Севере в зависимости от его продолжительности и региона, от десяти до 100 процентов оклада.
Как уточнил член рабочей группы по подготовке законопроекта, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов, действующее законодательство никак не затрагивает данный вопрос. При подготовке соответствующих поправок предстоит определить, как выплачивать северные надбавки — по месту нахождения компании или по месту жительства удаленного сотрудника.
В Министерстве труда и социального развития отметили, что любые изменения в законопроект будут решаться в ходе дискуссии на площадке Госдумы, пишут «Известия».
Ранее рекрутер объяснил, почему россияне стали перерабатывать на удаленке.
Видео дня. В законе об удаленке могут учесть северные надбавки
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Комментарии 1
Личный счет , Федор Прокопов , Российский союз промышленников и предпринимателей , Минтруд , Госдума , газета "Известия"
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