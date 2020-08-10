Сотрудники на удаленке могут получить надбавки

В ходе подготовки законопроекта об удаленной работе предлагается обсудить вопрос предоставления гарантий, связанных с особыми условиями труда — в частности, северных надбавок.

Северные надбавки рассчитывают исходя из районного коэффициента, они составляют от 15 до 100 процентов зарплаты. Законом установлены также доплаты за стаж работы на Севере в зависимости от его продолжительности и региона, от десяти до 100 процентов оклада.

Как уточнил член рабочей группы по подготовке законопроекта, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов , действующее законодательство никак не затрагивает данный вопрос. При подготовке соответствующих поправок предстоит определить, как выплачивать северные надбавки — по месту нахождения компании или по месту жительства удаленного сотрудника.

Ранее рекрутер объяснил, почему россияне стали перерабатывать на удаленке.