Сотрудники на удаленке могут получить надбавки

В ходе подготовки законопроекта об удаленной работе предлагается обсудить вопрос предоставления гарантий, связанных с особыми условиями труда — в частности, северных надбавок.
Северные надбавки рассчитывают исходя из районного коэффициента, они составляют от 15 до 100 процентов зарплаты. Законом установлены также доплаты за стаж работы на Севере в зависимости от его продолжительности и региона, от десяти до 100 процентов оклада.
Как уточнил член рабочей группы по подготовке законопроекта, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов, действующее законодательство никак не затрагивает данный вопрос. При подготовке соответствующих поправок предстоит определить, как выплачивать северные надбавки — по месту нахождения компании или по месту жительства удаленного сотрудника.
В Министерстве труда и социального развития отметили, что любые изменения в законопроект будут решаться в ходе дискуссии на площадке Госдумы, пишут «Известия».
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