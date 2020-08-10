НПФ обещает выплатить россиянам 20 млрд руб за год 

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в течение этого года выплатят своим клиентам свыше 20 млрд рублей. Это касается пенсионеров, кто имеет право в НПФ на пожизненные или срочные пенсии., а также наследников умерших стариков.

Выплаты клиентам частных фондов выросли почти в 3,5 раза, при этом их среднегодовой рост составлял 27%. В первом полугодии НПФ уже выплатили застрахованным лицам и их правопреемникам около 9,5 млрд рублей, пишет «Коммерсант», прогнозируя, что к концу года эти выплаты достигнут 20 млрд рублей. Как напоминает газета. выплаты НПФ делятся на несколько частей: единовременные (сумма накоплений составляет менее 2% и ему единовременно выплачиваются все средства, собранные на счету); накопительные (на счету у страховщика скопилось достаточно средств, чтобы ежемесячные выплаты превышали 5% всех ежемесячных пенсионных выплат), а также срочные (при добровольных взносах клиент сам выбирает срок выплат, но они должны составлять не менее 10 лет) и выплата наследникам накопительной части, если у умершего остались сбережения в НПФ.

Основатель проекта «Моя пенсия» Сергей Околеснов полагает, что рост платежей, а также значительное вознаграждение, взимаемое НПФ за управление, приведут к стагнации общего объема пенсионных накоплений до 2022 года. «Можно предположить, что из-за увеличивающихся выплат, а также из-за вознаграждений, взимаемых НПФ, объем скопленных фондами пенсионных накоплений будет стагнировать до 2022 года». — считает специалист.

В прошлом году. по данным «Коммерсанта», НПФ совершили единовременно около 72% на общую сумму 13,4 млрд рублей. наследникам было перечислено 23% от всех выплат НПФ — это примерно 4,3 млрд рублей, пожизненные выплаты составили лишь 4% платежей, а срочные — чуть больше 1%.