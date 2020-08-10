Эксперты уверены, что накопить на пенсию в 100 тысяч рублей вполне реально, но потребуется время, выдержка и финансовая грамотность. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, проведенное НПФ Сбербанка исследование показало, что «пенсии мечты» в России составляет 59 тысяч рублей. При этом самые высокие притязания у москвичей — 92 тысячи рублей, а минимальные — в Ульяновске и Ярославле, где будущие пенсионеры хотели бы получать 48 тысяч рублей.

По мнению экспертов, накопить самому на желаемую пенсию вполне реально. Аналитик «Финама» Юлия Афанасьева подсчитала, что для получения пенсии в 92 тысячи рублей москвичам придется накопить 25 млн Она посоветовала для получения необходимой суммы тем, кто имеет миллион рублей и готов рисковать, инвестировать деньги в биржевые индексы, сырье или валюту.

«Расчетный показатель доходности — около 35% годовых, если на рынке не будет потрясений, цели можно добиться за 10 лет», — заявила Афанасьева.

В свою очередь управляющий активами БКС Андрей Русецкий отметил, что для того чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно ежемесячно инвестировать 29 тысяч в облигации либо 14,3 тыс. — в сбалансированный портфель (80% акций, 20% бондов).