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Как получить пенсию в 100 тысяч рублей 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
Эксперты уверены, что накопить на пенсию в 100 тысяч рублей вполне реально, но потребуется время, выдержка и финансовая грамотность. Об этом пишет газета «Известия».
Ещё один период включат в пенсионный стаж россиян
По данным издания, проведенное НПФ Сбербанка исследование показало, что «пенсии мечты» в России составляет 59 тысяч рублей. При этом самые высокие притязания у москвичей — 92 тысячи рублей, а минимальные — в Ульяновске и Ярославле, где будущие пенсионеры хотели бы получать 48 тысяч рублей.
По мнению экспертов, накопить самому на желаемую пенсию вполне реально. Аналитик «Финама» Юлия Афанасьева подсчитала, что для получения пенсии в 92 тысячи рублей москвичам придется накопить 25 млн Она посоветовала для получения необходимой суммы тем, кто имеет миллион рублей и готов рисковать, инвестировать деньги в биржевые индексы, сырье или валюту.

«Расчетный показатель доходности — около 35% годовых, если на рынке не будет потрясений, цели можно добиться за 10 лет», — заявила Афанасьева.

В свою очередь управляющий активами БКС Андрей Русецкий отметил, что для того чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно ежемесячно инвестировать 29 тысяч в облигации либо 14,3 тыс. — в сбалансированный портфель (80% акций, 20% бондов).
Как сообщал «Рамблер», ранее Минфин и Центробанк представили законопроект о системе гарантированного пенсионного продукта. В рамках системы работники смогут постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать деньги после выхода на пенсию. При этом, по данным компании FinExpertiz, гарантированный пенсионный продукт позволит россиянам получить в среднем 16,5 тысяч рублей прибавки к пенсии.
Комментарии 13
Личный счет , Видео , Юлия Афанасьева , НПФ Сбербанка , Минфин , Центральный банк России , газета "Известия"
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