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В России предложили новые льготы на фоне пандемии 

Алиса Селезнёва 3 часа назад
В России предложили новые льготы на фоне пандемии
Фото: ТАСС
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился в Минэкономразвития с предложением дать возможность бизнесменам получить льготы в связи с коронавирусом, даже если их ОКВЭД не вошел в список, утвержденный правительством. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет URA.RU.
Как сообщал «Рамблер», 2 июня премьер-министр Михаил Мишустин представил план по восстановлении российской экономики после пандемии коронавируса. По словам главы правительства, на проведение почти 500 мероприятий по «спасению» экономики заложено более 5 триллионов рублей.
По данным источника, Куйвашев в своем письме главе Минэкономразвития Максиму Орешкину предложил расширить меры поддержки на предприятия, которые могли бы претендовать на льготы из-за коронавируса, но не получили их из-за того, что ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности), на основании которого выдавалась помощь, не был у них основным или не был указан вообще.
Письмо главы региона было направлено еще в середине июля, утверждает он.
Информацию об отправке письма подтвердила изданию и уполномоченный по правам предпринимателей Елена Артюх.

«Губернатор предложил расширить возможность получения федеральных мер поддержки для тех, кто не мог получить их по кодам ОКВЭД. Чтобы те, кто расширил коды ОКВЭД к 1 июля, могли пользоваться налоговыми отсрочками и субсидиями», — пояснила она.

При этом Елена Артюх отметила, что пока ответа на обращение губернатора нет.
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Комментарии
Личный счет , Евгений Куйвашев , Михаил Мишустин , Максим Орешкин , Минэкономразвития , РИА Ura.ru
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