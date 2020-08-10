Как получить кешбэк при покупке жилья

Россияне при покупке квартиры, дома или земельного участка для строительства могут вернуть себе часть потраченных денег в пределах уплаченного НДФЛ. Сумма должна быть не более 260 тыс. рублей. Как пояснили в Госдуме , речь идет о так называемом имущественном вычете.

Отмечается, что получить такой вычет можно за покупку и строительство жилья, приобретение земли с жилым домом, расходы по уплате процентов по ипотечным кредитам. В расходы также входят ремонтные работы, в том числе траты на отделочные материалы.

Чтобы получить имущественный вычет, нужно соблюсти несколько условий. Необходимо быть налоговым резидентов РФ и платить НДФЛ, недвижимость должна быть куплена на территории России, оплата за жилье должна быть проведена своими деньгами или приобретено в ипотеку, жилье должно быть куплено не у родственника.

Что касается суммы, которую можно получить от государства, то она составляет не более 260 тыс. рублей, то есть 13% с 2 млн рублей, потраченных на покупку жилья. Если же супруги покупают недвижимость вместе, и она стоит дороже 2 млн рублей, то они оба могут получить налоговый вычет, но не более чем с 2 млн рублей каждый.

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, россиянам назвали несколько способов, как можно сэкономить на ипотеке. В частности, можно провести рефинансирование ипотеки, чтобы снизить процентную ставку.