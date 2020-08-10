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Банкиры указали на правовой пробел в кредитных каникулах 

ТАСС 33 минуты назад
В кредитных каникулах обнаружили правовой пробел
Фото: ТАСС
Ассоциация российских банков (АРБ) направила обращение в Госдуму с просьбой устранить правовой пробел, связанный с возможностью отказа Росреестра принять документы о требовании заемщиков по предоставлению им кредитных каникул. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ассоциации.

"Ассоциация российских банков направила обращение председателю комитета по финансовому рынку Госдумы Аксакову Анатолию Геннадьевичу с просьбой об оперативном рассмотрении вопроса о внесении изменений в федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)", которые позволили бы устранить правовой пробел в регулировании вопроса о представлении в регистрирующий орган переданных по телефону или в электронной форме без использования усиленной квалифицированной электронной подписи требований заемщиков о предоставлении им кредитных каникул", — говорится в сообщении.

Ранее ассоциация обратилась в Росреестр с просьбой обратить внимание на недопустимость отказов в принятии от банков документов, фиксирующих факты обращения заемщиков о предоставлении кредитных каникул по телефону.

"Однако от Росреестра был получен ответ о невозможности внесения изменений в регистрационную запись об ипотеке, исходя из требований закона об ипотеке, на основании требований, направленных заемщиками посредством телефонной связи. Никаких предложений от Росреестра по урегулированию сложившейся ситуации не поступило", — добавили в пресс-службе АРБ.

В сложившейся ситуации банкам приходится требовать у заемщика представления оригинала требования о кредитных каникулах на бумажном носителе с подписью заемщика, либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

"Такое требование кредитора не соответствует поставленной законом № 106-ФЗ цели упрощения механизма предоставления кредитных каникул, и доставляет существенные неудобства прежде всего заемщику. К сожалению, помочь заемщикам в разрешении указанной проблемы стараются только банки", — подчеркнули в ассоциации.

Закон о кредитных каникулах

Президент России Владимир Путин 3 апреля подписал закон о кредитных каникулах на время пандемии коронавируса. Каникулами сроком на полгода смогут воспользоваться физлица или индивидуальные предприниматели, чей доход снизился на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году. Малый и средний бизнес пострадавших от пандемии отраслей также может получить каникулы. Такая мера поддержки будет действовать до 30 сентября 2020 года.
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Комментарии
Личный счет , Анатолий Аксаков , Владимир Путин , Госдума , Росреестр
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