В кредитных каникулах обнаружили правовой пробел

Ассоциация российских банков (АРБ) направила обращение в Госдуму
с просьбой устранить правовой пробел, связанный с возможностью отказа Росреестра
принять документы о требовании заемщиков по предоставлению им кредитных каникул. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ассоциации.
"Ассоциация российских банков направила обращение председателю комитета по финансовому рынку Госдумы Аксакову Анатолию Геннадьевичу с просьбой об оперативном рассмотрении вопроса о внесении изменений в федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)", которые позволили бы устранить правовой пробел в регулировании вопроса о представлении в регистрирующий орган переданных по телефону или в электронной форме без использования усиленной квалифицированной электронной подписи требований заемщиков о предоставлении им кредитных каникул", — говорится в сообщении.
Ранее ассоциация обратилась в Росреестр с просьбой обратить внимание на недопустимость отказов в принятии от банков документов, фиксирующих факты обращения заемщиков о предоставлении кредитных каникул по телефону.
"Однако от Росреестра был получен ответ о невозможности внесения изменений в регистрационную запись об ипотеке, исходя из требований закона об ипотеке, на основании требований, направленных заемщиками посредством телефонной связи. Никаких предложений от Росреестра по урегулированию сложившейся ситуации не поступило", — добавили в пресс-службе АРБ.
В сложившейся ситуации банкам приходится требовать у заемщика представления оригинала требования о кредитных каникулах на бумажном носителе с подписью заемщика, либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
"Такое требование кредитора не соответствует поставленной законом № 106-ФЗ цели упрощения механизма предоставления кредитных каникул, и доставляет существенные неудобства прежде всего заемщику. К сожалению, помочь заемщикам в разрешении указанной проблемы стараются только банки", — подчеркнули в ассоциации.
Закон о кредитных каникулах
Президент России Владимир Путин
3 апреля подписал закон о кредитных каникулах на время пандемии коронавируса. Каникулами сроком на полгода смогут воспользоваться физлица или индивидуальные предприниматели, чей доход снизился на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году. Малый и средний бизнес пострадавших от пандемии отраслей также может получить каникулы. Такая мера поддержки будет действовать до 30 сентября 2020 года.
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