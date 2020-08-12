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Недельный чек россиян сократился в начале августа 

Rambler News Service и ещё 1 1 час назад
Недельный чек россиян сократился
Фото: РИА Новости
Недельный средний чек россиян за период с 3 по 9 августа сократился на 20 руб. по сравнению с предыдущей неделей и составил 553 руб. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного холдингом «Ромир».

«На минувшей неделе с 3 по 9 августа средний чек снова сократился. Так, недельный средний чек относительно недели с 27 июля по 2 августа сократился, потеряв 20 рублей (3,5%) и остановившись на отметке в 553 рубля», — говорится в сообщении.

В годовом выражении средний чек увеличился на 11 рублей.
Как объясняют аналитики, чек снижается на фоне ослабления эффекта отложенного спроса, который удерживал его на значениях, сходных с карантинными.
Ранее сообщалось, что повседневные расходы типичной российской семьи за период с 3 по 9 августа снизились на 451 руб., или на 10,3%, по сравнению с предыдущей неделей и составили 3 943 руб.
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