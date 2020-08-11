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Пособия на детей от трёх до семи лет хотят повысить в РФ 

News.ru 40 минут назад
Пособия на детей предложили повысить в России
Фото: News.ru
Размер пособия на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет могут повысить в России. Такую возможность рассматривает Минтруд.
Повышение может произойти уже в следующем году, коснётся оно детей из малоимущих семей. Сейчас семьи с детьми указанного возраста получают доплату, если их доход на одного человека составляет меньше прожиточного минимума. В среднем это около пяти тысяч рублей, в зависимости от регионов, пишут «Известия».
Эксперты считают, что этой суммы мало, чтобы вывести семьи из черты бедности, особенно, если детей несколько. Как правило, многодетные семьи и составляют большую часть малоимущих. Новые пособия уже выплачиваются в этом году, но только с июня. Сумма, хоть и не лишняя, тоже слишком мала. Поэтому Минтруд рассматривает возможность увеличения пособий, но сумма пока не оговаривается.
Эксперты считают, что такое увеличение панацеей от бедности не станет, но будет хорошим подспорьем для семьи.
Ранее NEWS.ru сообщал, что накопить самому на желаемую пенсию возможно, однако для этого требуется время, терпение и финансовая подкованность. По данным негосударственного пенсионного фонда Сбербанка, «пенсией мечты» в РФ считаются выплаты в размере 59 тысяч рублей.
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Комментарии
Личный счет , Минтруд , газета "Известия"
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