Убыточный экспорт «Газпрома» грозит населению подорожанием газа 

Средняя цена на газ, поставляемый на экспорт компанией «Газпром» , упала и держится ниже уровня рентабельности. Таким образом на внешнем направлении «национальное достояние» генерирует убытки. Следствием этого может стать повышение цены на газ для россиян.

По данным ФТС, в июне 2020 года экспортная цена на газ снизилась до 82 долларов за тысячу кубометров. А в мае 2020 года она составляла 94 доллара за тысячу кубометров. При этом уровень безубыточности «Газпрома» составляет 100-105 долларов за тысячу кубов, отмечает «Интерфакс».

Причем, падение доходов от экспорта идет давно. Так, в январе-июне 2020 года экспорт газа «Газпрома» в стоимостном выражении сократился вдвое. А началось сокращение прибыли от падения поставок газа в Европу еще в 2019 году.

Неудивительно, что инвесторы не ждут от компании ничего хорошего. Цена акций «Газпрома» упала с начала 2020 года более чем на четверть. «Национальное достояние» тает на глазах. А ведь «Газпром» считается становым хребтом российской экономики.

В этой связи совсем в ином свете предстает решение Владимира Путина назначить Игоря Сечина координатором решения проблемы «последней мили» при газификации России. Похоже, власти предвидели кризис экспорта газа и решили впредь компенсировать убытки за счет внутреннего рынка.

Однако в будущем это может означать не только увеличение степени газификации страны, но и рост цены на газ для людей и предприятий. Первое повышение уже случилось 1 августа — пока на 3% (и для тех, и для других). Неужели в ближайшее время страну ждет череда таких повышений?

— Текущая ситуация — это отражение того, что у «Газпрома» есть два типа ценообразования. Большая часть контрактов привязана к спотовым рынкам, но около трети имеет нефтяную привязку.

На споте цены низкие с начала года. Потому что зима была теплая, европейцы вышли из отопительного сезона с полными хранилищами, а Китай боролся с коронавирусом. Нефтяная же привязка имеет временной лаг в 6-9 месяцев. То есть, зная сегодняшнюю цену на нефть, можно сказать, сколько будет стоить газ по контрактам с нефтяной привязкой через полгода. Поэтому весеннее падение цены на нефть начинает давить на «Газпром» только сейчас.

Напомню, падение цены на нефть началось с февраля. Если в январе она была в районе 70 долларов за баррель, то в феврале уже 50 долларов. Потом, когда 4 марта стороны не договорились о снижении квот на второй квартал по добыче, произошло основное обрушение. Все это случилось на фоне карантина, поскольку потребление нефти снизилось. Так что осенью в части контрактов с нефтяной привязкой станет только хуже — будут считать, исходя из 20-30 долларов. Будет обвал цен.

Кстати, поэтому Китай в последнее время немного покупал газпромовского газа по «Силе Сибири». Там понимают, что скоро цены по такому контракту снизятся, потому что там именно нефтяная привязка. Турция не отбирает российский газ по той же причине… Но зато ранее такая система позволяла «Газпрому» удерживать цену на газ под 100 долларов за тысячу кубов, в то время как на спотовом рынке она была 40-50-60.

«СП»: — Не приведет ли нынешний обвал цен на газ к пересмотру практики нефтяной привязки? Зачем это нужно, раз приносит убытки?

— В Европе такая тенденция есть. Например, Норвегия полностью перешла к привязке к споту. Но не думаю, что в мире возможен полный отказ. Кстати, более половины контрактов на поставки СПГ заключаются с нефтяной привязкой. И даже есть контракты, привязанные к углю! Скорее, формы становятся все более и более разнообразными. Думаю, даже на европейском рынке «Газпром» полностью от нефтяной привязки не откажется. Речь может идти только об изменении доли.

«СП»: — То есть нынешние убытки «Газпрома» конъюнктурны? Такие провалы уже были в истории?

— За последнее десятилетие резкие колебания наблюдались несколько раз. Был кризис 2008 года, соответственно, цены на газ обрушились в 2009-м. Потом был период роста цен и на газ, и на нефть до 2014-2015 годов. Потом снижение, а с 2016 по 2019 год цены вновь росли. Но потом упали, так как было рекордное введение в строй новых мощностей СПГ. Нынешнее падение во многом обусловлено даже не пандемией, а переизбытком предложения на рынке. Миру столько газа просто не нужно.

«СП»: — Хотя «Газпром» у нас и называют «национальным достоянием», он все-таки действует как коммерческая компания, ориентированная на извлечение максимальной прибыли. Раз экспорт приносит убытки, значит, остается снизить расходы или начать «доить» собственную страну. Не приведет ли обрушение экспортной цены на газ к росту цены на внутреннем рынке?

— Думаю, компенсировать свои внешние убытки за счет внутреннего рынка «Газпром» не сможет. Хотя бы потому что внутренний рынок испытывает такие же колебания, как и внешний. Если зима теплая, продажи газа будут меньше.

Кроме того, «Газпром» сейчас на внутреннем рынке уже далеко не монополист. Параллельно уже 6-7 лет действуют «Роснефть» НОВАТЭК . Причем, если «Газпром» обязан продавать газ строго по тарифам ФАС , то его конкуренты имеют право давать скидку. Поэтому крупные промышленные потребители газа постепенно переходили к ним.

В итоге почти все, что не очень далеко от Ямала, они у «Газпрома» отобрали. «Газпрому» же остались только отдаленные промышленники и население, ЖКХ, котельные. Последняя группа плоха тем, что они плохо платят. А кроме того «Газпром» выступает гарантирующим поставщиком и должен держать для них огромные резервы на случай резких холодов, что накладно.

А поднять тарифы самостоятельно «Газпром» не может — их определяет ФАС. Но государство видит, что у народа и так денег нет.

«СП»: — Тем не менее с 1 августа тарифы повысили…

— «Газпром» вынужден продавать газ по тем тарифам, которые установила ФАС. Это решение государства. А вот его конкуренты смогут теперь предлагать скидку, переманивая покупателей. Таким образом, его доля на рынке будет снижаться. Так что не факт, что ему выгоден рост тарифов.

«СП»: — Но населению такая конкуренция должна быть выгодна…

— В том и проблема, что наш рынок вроде бы либеральный, но до населения эта либерализация не дошла. Мы не можем себе выбрать поставщика услуг. Запитывают газоснабжающие организации газпромовские «дочки», потому что «Роснефть» и НОВАТЭК не хотят с ними работать.

Член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Пантелеев уверен, что «Газпром» должен работать в интересах всего населения.

— Ни для кого не секрет, что экономическая политика нашего правительства неэффективна. Наша фракция КПРФ неоднократно вносила законопроекты, в том числе поправки в Конституцию, призванные изменить такое положение вещей. Это напрямую относится к «Газпрому». Одна из поправок была о том, что все природные богатства должны принадлежать народу, а доходы поступать в бюджет страны. А у нас сейчас до бюджета доходит меньше половины всех нефтегазовых доходов.

К тому же, находясь среди лидеров по разведанным запасам газа, наша страна по-прежнему, даже в центральной России, не газифицирована полностью. Понятно, что политика должна быть изменена. Отрасль должна работать на свою страну, на свое население.