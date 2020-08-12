ПФР продлил упрощенный порядок оформления пенсий

Пенсионный фонд России продлил на август упрощённый порядок оформления пенсий и социальных выплат, введённый в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте ПФР.

«Пенсионный фонд России продлил ряд мер, введённых с апреля из-за сложной эпидемиологической обстановки, чтобы в упрощённом режиме назначать пенсии и принимать решения по их выплате. До конца августа ПФР продолжит дистанционно назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать содействие гражданам в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать ранее назначенные выплаты», — говорится в сообщении.

Речь идёт о дистанционном назначении пенсий по телефону и через личный кабинет, повышении выплат пенсионерам старше 80 лет, а также о назначении и продлении пенсии инвалидам и северянам. Кроме того, продлятся и выплаты из маткапитала, а также пенсии по потере кормильца.