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ПФР продлил упрощённый порядок оформления пенсий 

Парламентская газета и ещё 17 1 час назад
ПФР продлил упрощенный порядок оформления пенсий
Фото: ТАСС
Пенсионный фонд России продлил на август упрощённый порядок оформления пенсий и социальных выплат, введённый в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте ПФР.

«Пенсионный фонд России продлил ряд мер, введённых с апреля из-за сложной эпидемиологической обстановки, чтобы в упрощённом режиме назначать пенсии и принимать решения по их выплате. До конца августа ПФР продолжит дистанционно назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать содействие гражданам в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать ранее назначенные выплаты», — говорится в сообщении.

Речь идёт о дистанционном назначении пенсий по телефону и через личный кабинет, повышении выплат пенсионерам старше 80 лет, а также о назначении и продлении пенсии инвалидам и северянам. Кроме того, продлятся и выплаты из маткапитала, а также пенсии по потере кормильца.
Ранее председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о начислении медработникам, которые ведут борьбу с коронавирусом, пенсионного стажа особым образом — день за два, а также о праве досрочного выхода на пенсию.
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Комментарии
Личный счет , Михаил Мишустин , Пенсионный фонд РФ
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