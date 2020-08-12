Пенсия пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, вырастет в 2020 году более чем на пять тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

В России, как сообщал «Рамблер», размер пенсии автоматически увеличивается в месяц исполнения 80 лет на сумму фиксированной выплаты. 1 января 2020 года размер фиксированной выплаты был проиндексирован. В настоящее время он составляет 5686,25 рубля. Пенсия в новом размере выплачивается с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионером 80-летнего возраста.

«Никаких заявлений подавать в ПФР не нужно», — заверили в фонде.

На прошлой неделе там сообщили, что 1 августа изменился средний размер прибавки к пенсии членам летных экипажей и работникам угольной промышленности. У летчиков он составляет 4,45 тысячи рублей, у шахтеров — 4,15 тысячи рублей. Реальный размер прибавки индивидуален. 1 августа он мог как вырасти, так и уменьшиться. Это зависит от объема поступивших в ПФР страховых взносов работодателей.