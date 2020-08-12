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ЦБ назвал сегмент депозитного рынка с противоречащим общей тенденции ростом ставок 

Банки.ру 1 час назад
ЦБ рассказал о вкладах, на которых можно заработать
Фото: ТАСС
Тенденция к снижению ставок преобладает на депозитном рынке, но ставки по самым длинным рублевым вкладам в мае — июне выросли. На это обратил внимание Центробанк в обзоре «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» за июль.
Регулятор констатирует, что в июне на фоне смягчения денежно-кредитной политики и плавного уменьшения доходности в смежных сегментах финансового рынка ставки по розничным рублевым депозитам продолжали снижаться. Более выраженным снижение ставок было в сегменте долгосрочных депозитов, где среднерыночная ставка снизилась на 0,2 процентного пункта по сравнению с маем. В сегменте краткосрочных депозитов значительная часть потенциала понижения была уже реализована в мае. В июне ставка по этим депозитам снизилась лишь на 0,1 п. п. В июле ряд крупных участников рынка также приняли решение о понижении ставок по стандартным депозитным продуктам, что, по мнению ЦБ, позволяет ожидать дальнейшего снижения среднерыночных депозитных ставок.

«Хотя в целом на рынке преобладало снижение ставок, в сегменте рублевых депозитов на срок свыше трех лет в мае — июне наблюдался их рост (почти на 0,5 п. п. за два месяца)», — выяснили в ЦБ.

«Такая динамика могла объясняться как опережающим снижением ставок по таким депозитам в I квартале, так и растущей заинтересованностью банков в формировании устойчивых долгосрочных пассивов», — рассуждает регулятор.

В валютном сегменте депозитного рынка также наблюдалось снижение ставок. Среднерыночные ставки как по краткосрочным, так и по долгосрочным долларовым депозитам в июне достигли минимального значения за всю историю российского депозитного рынка. Это могло объясняться как невысокими ставками по долларовым активам, так и низкой заинтересованностью банков в наращивании валютных активов и обязательств, указывают в Центробанке.
В обзоре говорится, что, несмотря на сохранение спроса на наличные рубли, в июне наблюдалось некоторое оживление на розничном депозитном рынке. На конец месяца годовой прирост розничного депозитного портфеля составил 7,2% против 6,4% месяцем ранее.
Тенденции изменения структуры депозитных операций, наблюдавшиеся в предшествующие месяцы, сохранились и в июне. В условиях снижающихся ставок по валютным депозитам и неопределенности курсовых ожиданий продолжалось замещение валютных депозитов рублевыми. Годовой темп прироста рублевых депозитов на конец июня составил 10,9% против 9,8% месяцем ранее. В то же время в валютном сегменте в годовом выражении продолжалось сокращение, ускорившееся с 5,9% на конец мая до 6,7% на конец июня. В сочетании с укреплением рубля это способствовало дальнейшему снижению валютизации рынка розничных депозитов, составившей 19,8% в конце июня против 20,2% месяцем ранее.
В рублевом сегменте рынка, как и ранее, основной вклад в прирост депозитов обеспечивали вклады сроком до одного года.

«В условиях макроэкономической неопределенности вкладчики предпочитали высоколиквидные сбережения, а ценовая конкуренция между банками на рынке дебетовых карт поддерживала ценовую привлекательность депозитов до востребования. Однако рост ставок в сегменте депозитов на наиболее длительные сроки способствовал некоторому оживлению в данном сегменте рынка. Годовой темп прироста рублевых депозитов на срок свыше трех лет возрос с 8,5% в начале июня до 9,3% в конце месяца. По мере снижения экономической неопределенности можно ожидать общего роста срочности депозитного портфеля», — говорится в обзоре.

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Личный счет , Центральный банк России
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