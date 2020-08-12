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Россияне жалуются на отказы банков в кредитных каникулах 

News.ru 1 час назад
Россияне массово жалуются на банки
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Центробанк продолжает выявлять нарушения, связанные с предоставлением кредитных каникул заёмщикам. Основная проблема заключается в том, что банки недостоверно информируют людей об условиях льготного периода, требуют не предусмотренные законом документы, необоснованно отказывают и затягивают сроки рассмотрения заявок.
Банки могут вовсе не рассматривать требования заёмщиков об установлении законных кредитных каникул. Сотрудники кредитных организаций некорректно рассказывают гражданам об условиях и порядке реструктуризации займов и требуют документы, которые не нужны при оформлении, приводит слова представителя пресс-службы Центробанка газета «Известия».
Представители банков факты нарушений отрицают. К примеру, в ВТБ сообщили, что само число запросов, связанных в кредитными каникулами, минимально. Почта Банк утверждает, что доля отказов в кредитных каникулах составляет 3%.
Ранее NEWS.ru сообщал, что некоторые кредитные организации предлагают вместо кредитных каникул менее выгодные программы. Об этом сообщили в Центробанке.
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Комментарии
Личный счет , Компании , Банк ВТБ , Центральный банк России , газета "Известия"
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