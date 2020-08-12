Чиновница назвала пособия в России слишком высокими

Россияне не хотят работать из-за высоких пособий по безработице. Об этом заявила заместитель директора Центра занятости Нефтекамска (Республика Башкирия) во время прямого эфира в социальных сетях.

«Работодатели не могут укомплектовать рабочие места, так как граждане отказываются от трудоустройства в связи с высоким размером пособия по безработице», — рассказала чиновница.

Она отметила, что минимальный размер пособия составляет 5175 рублей и человеку не нужно работать, раз он может получать в центре занятости эти деньги. По ее словам, на начало августа в Нефтекамске зарегистрировано 4262 безработных.

В Центре занятости Нефтекамска на звонок корреспондента URA.RU не ответили. В мэрии города также не удалось получить комментарий.

Ранее в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) предложили увеличить размер пособия по безработице до прожиточного минимума в регионе. При этом максимальная выплата, согласно инициативе, должна достигать средней зарплаты. Предложения направлены в Министерство труда РФ.