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Увольнений в России будет больше, чем обещает Минтруд. Прогноз HR-специалиста 

Ura.Ru 34 минуты назад
«Увольнений будет больше, чем обещает Минтруд»
Фото: depositphotos.com
Пик новой волны массовых увольнений в связи с пандемией коронавируса и экономического кризиса ожидается в России в октябре. Причем сокращений будет в разы больше, чем обещают в Министерстве труда РФ. Такой прогноз в беседе с URA.RU сделала независимый HR-специалиста Зулия Лоикова.

«В США пошел второй локдаун [ограничительные меры]. Падает спрос на услуги, идут сокращения, полная безработица. В России это идет с запозданием. Волна увольнений придется на октябрь, а к январю 2021 увидим полную картину», — ожидает специалист.

В Минтруде предупредили, что сокращение ждет около 217 тысяч работников в сфере услуг, транспортной отрасли, торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы. Хотя пока рынок труда в России выходит из состояния кризиса, передает «Федеральное агентство новостей». А премьер Михаил Мишустин утверждал, что в стране удалось избежать взрывного роста безработица, пишут «Дни.ру».
Лоикова уверена, что данные Минтруда занижены и без работы останутся больше миллиона россиян.

«Минтруд не располагает всей информацией. Большая часть [россиян] находится в серой и черной зоне оплаты труда», — объясняет HR-специалист.

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Комментарии 1
Личный счет , Михаил Мишустин , Минтруд , РИА ФАН
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