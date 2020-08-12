«Увольнений будет больше, чем обещает Минтруд»

Пик новой волны массовых увольнений в связи с пандемией коронавируса и экономического кризиса ожидается в России в октябре. Причем сокращений будет в разы больше, чем обещают в Министерстве труда РФ. Такой прогноз в беседе с URA.RU сделала независимый HR-специалиста Зулия Лоикова.

«В США пошел второй локдаун [ограничительные меры]. Падает спрос на услуги, идут сокращения, полная безработица. В России это идет с запозданием. Волна увольнений придется на октябрь, а к январю 2021 увидим полную картину», — ожидает специалист.

Минтруде предупредили, что сокращение ждет около 217 тысяч работников в сфере услуг, транспортной отрасли, торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы. Хотя пока рынок труда в России выходит из состояния кризиса, передает «Федеральное агентство новостей». А премьер Михаил Мишустин утверждал, что в стране удалось избежать взрывного роста безработица, пишут «Дни.ру».

Лоикова уверена, что данные Минтруда занижены и без работы останутся больше миллиона россиян.