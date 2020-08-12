Долги россиян по кредитам достигли рекордной суммы

Долги россиян перед банками и МФО вышли на рекордную сумму из-за пандемии коронавируса и последовавшего за ней массового закрытия предприятий. Это не уронит экономику и банковский сектор, более того, банки готовы к новым должникам, уверены опрошенные "Прайм" эксперты.

Долги россиян перед банками и микрофинансовыми организациями достигли рекордной в XXI веке суммы — 19,9 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные Банка России . С начала текущего года задолженность выросла на 809 млрд рублей, или на 4,2%. За последний год ее размер увеличился на 2,1 трлн рублей.

Эксперты называют главной причиной этого пандемию нового коронавируса. Они напомнили, что март был рекордным месяцем по выдаче кредитов — тогда был выдан почти триллион рублей.

"То есть люди уже тогда понимали, что какое-то время доходов у них не будет, и пустились занимать деньги как в банках, так и в МФО. При этом четкого понимания, как отдавать заемные средства, если вдруг что-то произойдет с предприятием, на котором человек трудился, или карантин продлится дольше, чем он продлился в итоге, не присутствовало. Фактически вопрос ставился о банальном выживании", — говорит эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Собственно, сейчас мы видим результаты карантина и его последствий в виде закрытия 15% предприятий. Процент "плохих" долгов вырос даже по ипотеке, считающейся самым надежным кредитным продуктом. И здесь нужно понимать, что еще далеко не все долги учтены в статистике ЦБ. К примеру, в ней нет долгов по договорам займов между физлицами или просрочек менее 30 дней, уточнил он.

УГРОЗЫ НЕТ

При этом эксперты подчеркивают, что банковской системе такой объем долгов ничем особенным не грозит — все кредиты, как правило, страхуются, при банках работают коллекторские агентства, которые в ближайшие год-полтора будут переживать "золотые" времена, поскольку портфели долгов продаются по 3-5% от реальной стоимости, а взыскивается полная сумма.

Никакой угрозы для экономики также не ожидается.

"Рост портфеля кредитов и займов МФО физлицам на 4,2% с начала года, что следует из последних данных ЦБ, отражает неплохое состояние банковского сектора, который в условиях последствий вспышки коронавирусной инфекции для экономики продолжил выполнять свою важную роль", — говорит председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев.

Он также пояснил, что в июне прирост показателя составил 0,9% (170,3 млрд рублей) в высокой степени за счет выдачи льготной ипотеки под 6,5% годовых. По оценкам аналитического центра ДОМ.РФ, за первый месяц было выдано 112 млрд рублей ипотечных кредитов, при этом более трети пришлось на эту программу. За семь месяцев объем ипотечных кредитов вырос на 20% (1,78 трлн рублей), став основным драйвером роста кредитования населения.

Для банков это настоящий подарок, поскольку по другим продуктам — кредитам наличными, автокредитам, кредитным картам — в условиях резкого падения доходов населения на 8% во втором квартале по данным ЦБ, они были вынуждены ужесточать условия их предоставления, напомнил эксперт.

ПРОСРОЧКА РАСТЕТ

С другой стороны, данные бюро кредитных историй "Эквифакс" свидетельствуют о приросте объема ссуд с просрочкой от 30 до 89 дней — именно такие задержки в платежах характерны для заемщиков, начавших их допускать в разгар ограничений из-за пандемии. В июне почти 365 тысяч кредитных договоров на сумму 5,9 млрд рублей не обслуживались больше месяца. С апреля их количество выросло на 38,8%, а объем такой проблемной задолженности — на 80%.

По словам Дорофеева, данные от "Эквифакса" о резком росте просроченной задолженности говорят о том, что возврат к прежним условиям с учетом текущей неопределенности в экономике состоится нескоро.

Ухудшение качества более рисковых сегментов розничного портфеля банков продолжится, а разворот тренда станет возможным лишь по мере выхода экономики на траекторию роста, что по прогнозам ЦБ и правительства, состоится к концу года — в начале 2021 года.

До этого момента нас ждет в текущем году рост числа банкротств физических лиц как минимум до 100 тысяч человек, а в следующем — и до 150 тысяч. Многие просто не потянут долговую нагрузку при отсутствии такого же дохода, как до пандемии. Порядка 5-7% этих банкротств будут связаны с ипотекой, считает Кричевский.

БАНКИ ГОТОВЫ К ДОЛЖНИКАМ

Конечно, ситуация далеко не так плоха, и говорить о массовых банкротствах преждевременно. На 1 июля доля просроченной задолженности по кредитам физлиц оставалась на уровне 4,7%, что ниже, к примеру, значения в 5,1% полтора года назад. Несмотря на рост резервов на возможные потери по ссудам, с начала года банки успели заработать 630 млрд рублей. Запас капитала по системе в целом составил 5,8 трлн рублей, или 11% от сводного кредитного портфеля.

"Иными словами, банки хорошо подготовлены к текущему нарушению платежной дисциплины гражданами, многие из которых сейчас не способны обслуживать вовремя взятые на себя обязательства. За счет переключения на более надежные с точки зрения рисков ипотечные кредиты и ужесточения стандартов выдачи рискованных продуктов, а также введения ряда регуляторных послаблений кредитные организации способны пройти кризис с минимальными потерями в контексте розничного бизнеса", — уверен Дорофеев.

При этом эксперты сходятся во мнении, что просрочка продолжит расти. У ЦБ нет рычагов влияния на рост долговой нагрузки, а рекомендации, которые может выдать регулятор банкам, останутся рекомендациями, и банки могут спокойно их игнорировать. Фактически, все зависит от банков, которые и так серьезно ужесточают условия выдачи кредитов из-за резкого снижения ключевой ставки. Поэтому текущая сумма долгов — это то, с чем придется работать дальше при понимании, что она будет только увеличиваться и к концу года может дойти до 25 триллионов рублей, делают вывод эксперты.