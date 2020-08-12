20 тысяч: россиянам могут снова заплатить 

Власти России во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 должны были выделить помощь в размере двух прожиточных минимумов гражданам, на счету которых было меньше 30 тысяч рублей. Об этом экономист Михаил Делягин заявил «Национальной службе новостей».

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», аудиторско-консалтинговая сеть «Финэкспертиза» подсчитала, что совокупная прибыль бизнеса в России без учета малого бизнеса сократилась на 67% в годовом исчислении в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Во время коронабесия значительной части бизнеса было запрещено функционировать. Странно, что вообще у кого-то была прибыль», — заявил сегодня Делягин, научный руководитель Института проблем глобализации.

Он высказал мнение, что поддержка государства была скорее демонстративной, а следовало тому послушать сам бизнес и предоставить микро-, малому и среднему бизнесу льготное или даже бесплатное кредитование в размере не менее четверти оборота за 2019 год.

Также экономист выразил уверенность, что государство должно было предоставить гражданам коммунальные, налоговые и кредитные каникулы и выделить помощь в размере двух прожиточных минимумов (более 20 тысяч рублей) тем, на счету у кого было меньше 30 тысяч рублей.