Россияне вернулись к экономии

После небольшого оживления в середине лета с наступлением августа россияне снова принялись экономить. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир». За первую неделю августа средний чек снизился до 553 рублей (минус 3,5 процента к июльскому уровню). Что касается повседневных расходов, то они стали меньше на 10,3 процента (в среднем 3843 рубля).

При этом в июле отмечался рост расходов. Аналитики связывают это с отложенным спросом, возникшим на фоне ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Сидевшие на самоизоляции россияне приходили в магазины за нужными товарами, а теперь когда спрос удовлетворен, возвращаться им незачем.

По мнению заместителя директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерия Миронова, следующего всплеска активности стоит ждать в сентябре.

«Несмотря на кризисы, мы видим, что продолжается рост номинальных заработных плат у работающего населения», — поясняет он и указывает, что именно это и поддержало отложенный спрос.

Согласно недавнему исследованию Deloitte во время пандемии большинство россиян в корне изменили свои потребительские привычки и начали экономить буквально на всем. В частности, более 70 процентов респондентов сократили траты на покупку одежды и обуви, а 45 процентов стали меньше покупать готовую еду.