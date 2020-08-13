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Генпрокурор Игорь Краснов отчитался о доходах 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Генпрокурор России впервые раскрыл доходы
Фото: РИА Новости
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов впервые отчитался о своих доходах в этой должности, в 2019 году он заработал более 4,9 миллиона рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте ведомства.
Согласно документу, доходы Краснова в 2019 году составили 4,931 миллиона рублей. У него в собственности 1/2 доли квартиры площадью 124,3 квадратных метров. Вторая половина — в собственности несовершеннолетнего сына генпрокурора.
В пользовании у руководителя надзорного ведомства также дача (213,3 квадратных метров) и квартира (66,7).
В 2018 году доход Краснова составил 4,5 миллиона рублей.
Краснов вступил в должность генпрокурора 22 января 2020 года, ранее он занимал пост замглавы СК РФ.
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Личный счет , Игорь Краснов , СКР
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